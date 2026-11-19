Кошка стала «угрозой жизни и здоровью»: В России раскрыли абсурдный повод для проверки магазина
Генпрокуратура не разрешила проверить магазин из-за зашедшей кошки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Генпрокуратура России пресекла попытку проверить магазин из-за кошки, которая зашла внутрь вместе с покупателями. Надзорные органы посчитали это поводом для вмешательства в работу бизнеса. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске рассказал представитель Генпрокуратуры Артём Кононенко.
По его словам, только нижегородскому управлению Роспотребнадзора прокуроры отказали в согласовании почти 300 проверок. Все они предлагались под предлогом угрозы жизни или здоровью граждан, однако реальные основания зачастую оказывались сомнительными.
«Под этим звучным названием, поводом, скрывались абсолютно смехотворные обстоятельства. Например, посещение магазина наряду с покупателями четвероногим домашним животным — кошкой», — рассказал Кононенко.
Подобные случаи выявляли и в других регионах. Так, в Хабаровске трудовая инспекция собиралась проверить работодателя после подачи заявления о его банкротстве, хотя арбитражное дело уже прекратили из-за отсутствия долгов. А в Санкт-Петербурге Росздравнадзору пять раз отказали в согласовании проверок по подозрению в продаже незарегистрированных медицинских изделий: ведомство не представило необходимых подтверждающих документов.
Кононенко подчеркнул, что одна из основных задач прокуратуры — не допускать необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей. Проблему обсуждают на форуме «Безопасность граждан. Свобода бизнеса», который проходит 19–21 ноября и собрал более 700 участников из 87 регионов страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роспотребнадзор стал лидером по числу проверок среди федеральных ведомств в начале 2026 года. За январь и февраль служба провела 5186 контрольных мероприятий, преимущественно с использованием индикаторов риска. При этом государство продолжает снижать административную нагрузку на предпринимателей. Так, Генпрокуратура предложила освободить пострадавший от атак БПЛА бизнес от проверок. Позднее правительство ввело соответствующий мораторий до октября 2027 года, сохранив исключения для случаев, когда существует угроза безопасности граждан.
Больше новостей о предпринимательстве, проверках компаний и мерах поддержки бизнеса — в разделе «Бизнес» на Life.ru.