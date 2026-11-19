Генпрокуратура России пресекла попытку проверить магазин из-за кошки, которая зашла внутрь вместе с покупателями. Надзорные органы посчитали это поводом для вмешательства в работу бизнеса. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске рассказал представитель Генпрокуратуры Артём Кононенко.

По его словам, только нижегородскому управлению Роспотребнадзора прокуроры отказали в согласовании почти 300 проверок. Все они предлагались под предлогом угрозы жизни или здоровью граждан, однако реальные основания зачастую оказывались сомнительными.

«Под этим звучным названием, поводом, скрывались абсолютно смехотворные обстоятельства. Например, посещение магазина наряду с покупателями четвероногим домашним животным — кошкой», — рассказал Кононенко.

Подобные случаи выявляли и в других регионах. Так, в Хабаровске трудовая инспекция собиралась проверить работодателя после подачи заявления о его банкротстве, хотя арбитражное дело уже прекратили из-за отсутствия долгов. А в Санкт-Петербурге Росздравнадзору пять раз отказали в согласовании проверок по подозрению в продаже незарегистрированных медицинских изделий: ведомство не представило необходимых подтверждающих документов.

Кононенко подчеркнул, что одна из основных задач прокуратуры — не допускать необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей. Проблему обсуждают на форуме «Безопасность граждан. Свобода бизнеса», который проходит 19–21 ноября и собрал более 700 участников из 87 регионов страны.