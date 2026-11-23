Офис генерального прокурора Украины получил постановление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о необходимости зарегистрировать сведения о возможном преступлении главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Однако до сих пор неизвестно, выполнил ли исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский требование суда. Об этом сообщает украинское издание «Шелтер».

Согласно ответу прокуратуры на журналистский запрос, судебное постановление поступило в ведомство ещё 12 ноября. Сам документ был вынесен 4 ноября по итогам рассмотрения жалобы общественной организации «Центр противодействия коррупции». В прокуратуре ограничились сообщением, что решение обрабатывается в установленном законом порядке.

При этом ведомство не уточнило, внесены ли сведения о возможном преступлении Арахамии в Единый реестр досудебных расследований. Ранее Life.ru сообщал, что ВАКС обязал Ковальского зарегистрировать соответствующее производство. Суд удовлетворил жалобу антикоррупционеров на бездействие руководителя прокуратуры.

Поводом стали подозрения общественников о возможной причастности Арахамии к схеме подкупа депутатов Верховной рады за необходимые голосования. Активисты добивались официальной проверки этих сведений, однако прокуратура ранее направила их обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сославшись на уже проводимое расследование.

Ранее Life.ru рассказывал о материалах ВАКС, в которых фигурировала передача 85 тысяч долларов неназванному депутату из руководства правящей фракции. По версии следствия, деньги могли предназначаться для распределения между парламентариями. Ещё в декабре 2025 года НАБУ сообщило о подозрениях пяти действующим депутатам, включая заместителя Арахамии Юрия Киселя. Предполагается, что участники группы получали инструкции по голосованиям через специальный чат в WhatsApp, после чего им передавали вознаграждение.

Кроме того, имя Арахамии появилось на опубликованных НАБУ записях по другому коррупционному расследованию — делу «Карфаген». Один из предполагаемых участников преступной организации обсуждал возможную встречу с руководителем парламентской фракции для продвижения легализации марихуаны. В разговорах упоминался человек по имени «Арах», которым, по предположению украинских журналистов, мог быть Арахамия. При этом НАБУ не называло его полного имени и не подтверждало, что встреча действительно состоялась.