Генпрокурор Украины Кравченко находится в розыске в России и за рубежом

В российской базе розыска МВД обновилась карточка генпрокурора Украины Руслана Кравченко: в ней появилась отметка «переобъявлен».

В карточке указано, что Кравченко разыскивают по уголовной статье, однако её номер не приводится. Впервые его объявили в розыск в 2017 году. Тогда же в России его заочно арестовали по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко. К тому моменту он был объявлен в международный розыск.

Накануне вечером Кравченко сообщил, что подал в отставку. Сам он ранее отвергал намерение уходить из-за скандала вокруг сотрудников ведомства, подозреваемых в курировании мошеннических колл-центров.

Ранее фигурант дела о покровительстве мошенническим колл-центрам, сотрудник Офиса генпрокурора Украины Сергей Кропива, просил свою спутницу удалить из соцсетей фотографии дорогих подарков. Собеседники обсуждали украшения, брендовые вещи и спорткар Porsche. По версии следствия, чиновник участвовал в схеме получения денег за невмешательство в работу нелегальных офисов обзвона.