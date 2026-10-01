«Герань-4» обзавелась усами: Ударный дрон получил дополнение

На ударном беспилотнике «Герань-4» заметили новые элементы в передней части корпуса. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

На опубликованных кадрах возле отсека с боевой частью видны детали, которые авторы материала назвали «усами». Их точное назначение официально не раскрывается.

В публикации предположили, что новые элементы могут быть связаны с механизмом подрыва беспилотника после его падения. По этой версии, система может сработать в случае подавления аппарата средствами радиоэлектронной борьбы или его механического повреждения.

Авторы также допустили, что подобное решение может затруднить изучение сохранившихся после перехвата аппаратов.

При этом официальных данных о назначении обнаруженных элементов пока нет. Их функция остаётся предположительной.