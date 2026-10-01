«Герань-4» обзавелась усами: Ударный дрон получил дополнение
В небе над Киевом заметили «Герань-4» с «усами»
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На ударном беспилотнике «Герань-4» заметили новые элементы в передней части корпуса. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
На опубликованных кадрах возле отсека с боевой частью видны детали, которые авторы материала назвали «усами». Их точное назначение официально не раскрывается.
В публикации предположили, что новые элементы могут быть связаны с механизмом подрыва беспилотника после его падения. По этой версии, система может сработать в случае подавления аппарата средствами радиоэлектронной борьбы или его механического повреждения.
Авторы также допустили, что подобное решение может затруднить изучение сохранившихся после перехвата аппаратов.
При этом официальных данных о назначении обнаруженных элементов пока нет. Их функция остаётся предположительной.
Российские беспилотники серии «Герань» продолжают получать новые модификации и применяться для поражения различных целей. Ранее Life.ru писал, что «Герань-4 сикер» использовали для уничтожения радиолокационных станций ВСУ, в том числе РЛС П-18 в зоне СВО. В сентябре Life.ru также сообщал о применении этих аппаратов для поражения сухогрузов в Чёрном море и порту Одессы. Ранее издание рассказывало и о новых версиях семейства «Герань», которые отличаются от прежних модификаций скоростью и дальностью полёта.
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