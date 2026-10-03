Героическая версия не сходится: Лётчик-блогер Лёха раскрыл правду о «сантехнике-спасителе» на рейсе Flydubai

Лайнер Flydubai, вероятно, самостоятельно вышел из снижения после того, как никто больше не удерживал штурвал на пикирование. Такую версию случившегося с Boeing 737 MAX изложил пилот и авиаблогер Алексей Кочемасов, известный под ником Лётчик Лёха. Свои рассуждения он опубликовал в соцсетях.

По словам пилота, чтобы отправить современный пассажирский борт вниз, нужно либо выключить автопилот и повести машину руками, либо вручную задать параметры снижения автоматике. Но и в автоматическом режиме одной кнопки недостаточно — требуется целая последовательность действий. Сам по себе автопилот начать пикирование не способен, ему нужна команда человека.

Кочемасов обратил внимание, что даже если бы нападавший отключил автопилот и направил самолёт вниз, падение на землю всё равно не было бы предопределено.

«Если же вы перевели самолёт на снижение, а потом бросили штурвал, то самолёт сам, без вмешательства пилота, выйдет из снижения, пикирования. Это физический, аэродинамический закон устойчивости и управляемости самолёта», — пояснил Кочемасов.

По его словам, чем больше скорость, тем выше коэффициент подъёмной силы, из чего следует, что это неминуемо приведёт к переходу из снижения к набору высоты. Скорее всего, это произошло в реальности, считает эксперт.

Пилот добавил, что при работающих двигателях и без вмешательства человека машина может то терять, то снова набирать высоту. Он напомнил, что рейс шёл на эшелоне 340 — это около 10,35 тысячи метров. При таком запасе высоты случайное столкновение с землёй маловероятно.

Отдельно блогер разобрал сообщения о повреждении хвоста. По его мнению, пострадать мог не сам хвост, а руль направления. Такое, предположил он, возможно во время схватки командира и второго пилота — особенно если кто-то из них до упора выжал педаль и держал её.

Усомнился Кочемасов и в истории про сантехника, который якобы спас борт. Он уверен, что обоих дерущихся вытащили из кабины, после чего управление взял на себя резервный экипаж, находившийся на рейсе.

Напомним, произошло 30 сентября на рейсе Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По данным израильских властей, второй пилот напал на командира и попытался направить Boeing 737 MAX вниз, после чего лайнер резко потерял высоту. Раненому капитану удалось открыть дверь кабины, пассажиры обезвредили нападавшего, а управление затем приняли резервные пилоты и посадили самолёт в саудовском Табуке. Особую известность получил израильский сантехник Янив Хайун: он рассказывал, что ворвался в кабину, схватил нападавшего и на короткое время потянул штурвал на себя, ориентируясь на увиденное в передачах об авиакатастрофах. После возвращения в Израиль Хайуна лично встретил премьер Биньямин Нетаньяху, который назвал его героем, спасшим множество жизней, и даже публично порекомендовал его услуги как сантехника.

Ранее Life.ru рассказывал, что раненый командир того же рейса FZ1073 Дубай — Тель-Авив вышел на связь из больницы. Смит Маччхар сообщил, что второй пилот напал на него и ранил ножом. Когда лайнер стал резко терять высоту, командир открыл дверь кабины, чтобы пассажиры смогли помочь скрутить нападавшего. О его рассказе сообщал телеканал Sky News.