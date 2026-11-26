От дворцового переворота и гибели отца до победы над Наполеоном и загадки собственной смерти — таким предстаёт жизненный путь российского императора в новом художественно-документальном фильме «Александр I», который 26 ноября вышел в широкий прокат. Накануне премьеры в столичном ресторане SAVVA состоялся тематический бранч, где создатели картины рассказали о своём взгляде на личность монарха, а повара вдохновились его гастрономическими привычками.

Картина режиссёра Морада Абдель-Фаттаха стала четвёртой частью исторического киноцикла «Русь», продолжив фильмы «Пётр I. Последний царь и первый император», «Императрицы» и «Екатерина Великая». Роль Александра Павловича исполнил Сергей Горошко. Игровые сцены в ленте чередуются с документальными фрагментами, анимацией и комментариями экспертов.

Одной из центральных тем фильма стала личная трагедия императора, получившего престол после убийства Павла I в результате дворцового переворота. Александр знал о заговоре против отца, однако, согласно одной из распространённых исторических версий, рассчитывал на его мирное отстранение от власти.

«С этим грузом он жил всю жизнь. При этом Александр I — человек, который победил Наполеона и взял Париж. Так далеко русская армия не заходила, хотя мы сейчас как-то плохо помним этот триумф», — рассказал художественный руководитель проекта и автор сценария Андрей Кравчук.

Зрителям предлагают проследить, как менялись отношения российского императора с Наполеоном: от попыток политического сближения и неудавшегося сватовства французского правителя к сёстрам Александра до открытого противостояния. Особое внимание уделено Отечественной войне 1812 года, в ходе которой расчёты Наполеона на капитуляцию России не оправдались, и последующему Заграничному походу русской армии, завершившемуся вступлением союзников в Париж в 1814 году.

Исторические события в картине комментируют историк Евгений Анисимов, глава МИД России Сергей Лавров, режиссёр Никита Михалков и писатель Сергей Минаев. По замыслу создателей, такой подбор экспертов позволяет взглянуть на фигуру императора с политической, общественной и нравственной точек зрения.

Не обошли кинематографисты и одну из самых известных загадок российской истории — легенду о том, что Александр I якобы инсценировал собственную смерть в Таганроге в 1825 году, отказался от престола и остаток жизни провёл в Сибири под именем старца Фёдора Кузьмича.

Согласно преданию, монарх избрал путь отшельника, чтобы искупить свою вину за гибель отца. Документального подтверждения эта версия не получила. Однако, как считает Никита Михалков, само появление подобной легенды многое говорит о восприятии императора народом.

Впрочем, на тематическом бранче говорили не только о дворцовых интригах и военных победах. Шеф-кондитер Артём Грачёв представил десерт «Утро Александра I» — пирожное шу с кремом из зелёного чая, взбитым мёдом с солью, малиной, мятой и черносмородиновым соусом.

По задумке кондитера, чай и мёд отсылают к утренним привычкам монарха, а ягоды и травы напоминают о прогулках по дворцовому саду.

С эпохой Александра I связывают и популяризацию французского шампанского в России. Существует также легенда о том, что именно русские казаки распространили во Франции традицию сабража — эффектного открывания бутылки шампанского саблей.

Сомелье Денис Юрченко напомнил и о другой исторической байке, объясняющей происхождение приметы о пустых бутылках на столе. Якобы во французских трактирах русские военные прятали выпитые бутылки под стол, чтобы хозяева заведений выставляли им меньший счёт.

Ещё одной важной чертой Александра I создатели картины считают его отношение к поверженной Франции. Несмотря на разорение российских городов и московский пожар, император выступал против чрезмерно жёстких условий мира.

После окончательного поражения Наполеона в 1815 году Александр добивался смягчения территориальных и финансовых требований союзников к французской стороне.

С периодом пребывания русских войск во Франции связана и известная история о графе Михаиле Воронцове. Согласно распространённым сведениям, командующий российским оккупационным корпусом перед возвращением на родину погасил из собственных средств долги своих подчинённых перед французами. Именно через такие эпизоды авторы фильма раскрывают нравственную сторону эпохи.

К слову, это уже вторая за осень историческая кинопремьера, к которой причастен Андрей Кравчук. В конце октября на экраны вышла его драма «Рождение империи» с Александром Горбатовым в роли Петра I. Картину положительно оценил Владимир Путин, Минпросвещения рекомендовало её школьникам, а сам фильм впоследствии возглавил кинопрокат России и стран СНГ.