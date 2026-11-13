Вооружённый конфликт на Украине может завершиться уже этой зимой, до 24 февраля 2027 года. Такой прогноз сделал министр финансов Литвы Тауримас Валис, который считает, что на развитие ситуации способны повлиять переговоры Москвы и Вашингтона, а также заинтересованность президента США Дональда Трампа в дипломатических результатах.

«Надеюсь, война на Украине закончится этой зимой», — сказал Валис в интервью европейскому изданию Rapporteur.

По мнению литовского министра, одним из возможных сроков завершения боевых действий может стать пятая годовщина начала конфликта. Он связал такой сценарий в том числе с особым вниманием России к символическим датам. Валис полагает, что совокупность нынешних обстоятельств позволяет ожидать серьёзных изменений в ближайшие месяцы.

Отдельное внимание политик уделил действиям Вашингтона. По его мнению, Трамп заинтересован в достижении заметных внешнеполитических результатов и может усилить давление на Москву ради заключения мирного соглашения. На расчёты американской администрации, считает министр, также влияет ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива.

Примечательно, что прогноз министра расходится с недавними заявлениями президента Литвы Гитанаса Науседы. Глава государства ранее исключил возможность серьёзных мирных переговоров раньше весны 2027 года, предположив, что Москва намерена использовать зимние месяцы для усиления давления на Киев.