Глубоко женатый Зидан засветил в соцсетях ИИ-модель OnlyFans и быстро убрал. Но было поздно

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан, который счастливо женат уже более 30 лет, ненадолго привлёк внимание совсем не футбольным контентом. В его аккаунте в соцсети появился репост страницы виртуальной ИИ-модели, связанной с продажей откровенного контента для OnlyFans, однако сейчас публикация уже удалена.

Аккаунт позиционирует девушку как созданную с помощью искусственного интеллекта модель. На странице размещается контент, который используется для привлечения аудитории на платные площадки, в том числе сервисы с материалами для взрослых.

Особое внимание история привлекла ещё и из-за личной жизни французского тренера. Зидан женат на Вероник Фернандес с 1994 года, у пары четверо сыновей. В браке они состоят уже более 32 лет.