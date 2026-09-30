Глубоко женатый Зидан засветил в соцсетях ИИ-модель OnlyFans и быстро убрал. Но было поздно
Глубоко женатый Зидан случайно репостнул аккаунт ИИ-модели OnlyFans
Зинедин Зидан и ИИ-модель. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zidane, Telegram / Sport Baza
Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан, который счастливо женат уже более 30 лет, ненадолго привлёк внимание совсем не футбольным контентом. В его аккаунте в соцсети появился репост страницы виртуальной ИИ-модели, связанной с продажей откровенного контента для OnlyFans, однако сейчас публикация уже удалена.
Аккаунт позиционирует девушку как созданную с помощью искусственного интеллекта модель. На странице размещается контент, который используется для привлечения аудитории на платные площадки, в том числе сервисы с материалами для взрослых.
Особое внимание история привлекла ещё и из-за личной жизни французского тренера. Зидан женат на Вероник Фернандес с 1994 года, у пары четверо сыновей. В браке они состоят уже более 32 лет.
Сейчас 54-летний Зидан проводит первые матчи во главе сборной Франции. Ранее Life.ru рассказывал о его назначении главным тренером национальной команды, а 25 сентября французская сборная победила Турцию в дебютном матче под его руководством. Во время той встречи Килиан Мбаппе получил травму и досрочно покинул расположение сборной.
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