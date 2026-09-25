Граница на замке: Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за угрозы селя

Автомобильное сообщение между Россией и Грузией полностью приостановлено из-за угрозы селя в Дарьяльском ущелье. По данным грузинского департамента автомобильных дорог, проезд по Военно-Грузинской дороге запрещён для всех видов транспорта.

Причиной стал сильный дождь, после которого сработала система раннего предупреждения Девдораки. В 06:30 по местному времени власти объявили эвакуацию из опасной зоны.

Людей вывели с пограничного пункта «Дарьяли». Территорию покинули путешественники, сотрудники патрульной и пограничной полиции, таможенники, а также работники частных компаний.

Движение перекрыли на международной трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс. Ограничения действуют в обоих направлениях.

Кроме того, на таможенном терминале «Казбеги» приостановили оформление грузов. Ввоз и вывоз товаров через российско-грузинскую границу временно прекращены.

Когда откроют дорогу, пока неизвестно. Возобновление движения будет зависеть от обстановки в ущелье.