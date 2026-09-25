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Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:40

Граница на замке: Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за угрозы селя

В Грузии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за подъёма воды

Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

Обложка © ТАСС / Роман Храмовник

Автомобильное сообщение между Россией и Грузией полностью приостановлено из-за угрозы селя в Дарьяльском ущелье. По данным грузинского департамента автомобильных дорог, проезд по Военно-Грузинской дороге запрещён для всех видов транспорта.

Причиной стал сильный дождь, после которого сработала система раннего предупреждения Девдораки. В 06:30 по местному времени власти объявили эвакуацию из опасной зоны.

Людей вывели с пограничного пункта «Дарьяли». Территорию покинули путешественники, сотрудники патрульной и пограничной полиции, таможенники, а также работники частных компаний.

Движение перекрыли на международной трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс. Ограничения действуют в обоих направлениях.

Кроме того, на таможенном терминале «Казбеги» приостановили оформление грузов. Ввоз и вывоз товаров через российско-грузинскую границу временно прекращены.

Когда откроют дорогу, пока неизвестно. Возобновление движения будет зависеть от обстановки в ущелье.

Граница под угрозой селя: В Грузии срочно эвакуировали людей с КПП «Дарьяли»
Граница под угрозой селя: В Грузии срочно эвакуировали людей с КПП «Дарьяли»

Ранее Life.ru сообщал, что около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы селя. Похожая ситуация возникла 13 августа, когда сигнал тревоги привёл к эвакуации людей и многокилометровым пробкам. Тогда ограничения действовали несколько часов, после чего Верхний Ларс открыли для всех видов транспорта.

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Дарья Денисова
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