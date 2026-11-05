Ограничения в отношении российских спортсменов со стороны ряда западных стран являются грубым нарушением правовых норм, судебных решений и демократических институтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя препятствия для возвращения атлетов РФ на международные соревнования.

«Но, к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну а значит и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать», — подчеркнул российский лидер.