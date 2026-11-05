«Грубое нарушение»: Путин жёстко отчитал страны, объявившие бойкот российским хоккеистам
Путин назвал ограничения против спортсменов РФ грубым нарушением демократии
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Ограничения в отношении российских спортсменов со стороны ряда западных стран являются грубым нарушением правовых норм, судебных решений и демократических институтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя препятствия для возвращения атлетов РФ на международные соревнования.
«Но, к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну а значит и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать», — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, Международный олимпийский комитет (МОК), отдельные спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд (CAS) принимают решения, направленные на защиту принципов Олимпийской хартии. В частности, речь идёт о допуске российских спортсменов к международным турнирам.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Канады Марк Карни и вовсе заявил, что молодёжная сборная России не выступит на ЧМ, который пройдёт в стране на рубеже 2026 и 2027 годов. Федерация хоккея страны намерена определить дальнейшие действия с учётом позиции правительства, выступившего против участия россиян и белорусов под национальной символикой. Дмитрий Медведев назвал Карни мерзавцем. Зампред Совбеза уверен, что враги сами «униженно попросят» Россию вернуться в спорт.