Густая — ещё не значит настоящая: Роскачество назвало признаки поддельной сметаны

Выбирать сметану стоит прежде всего по составу и наименованию на упаковке. Растительные жиры под видом молочных — признак фальсификации, а вот сухое молоко само по себе не делает продукт ненастоящим. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Классическую сметану получают сквашиванием сливок молочнокислыми микроорганизмами. На этикетке нужно проверить состав, жирность, нормативный документ, срок годности и условия хранения.

«Важно: жир в сметане по ГОСТ должен быть только молочным. Растительные масла и заменители молочного жира не допускаются. Также ГОСТ прямо запрещает использование стабилизаторов и загустителей», — пояснили в Роскачестве.

При этом состав не обязательно ограничивается двумя словами — «сливки» и «закваска». Стандарт допускает определённые молочные компоненты, в том числе использование восстановленных сливок.

«Сухое молоко, обезжиренное молоко и другие молочные компоненты сами по себе не означают, что продукт ненастоящий», — подчеркнули специалисты.

Надпись «по ТУ» или «СТО» тоже не повод автоматически отказываться от покупки. Производитель может устанавливать собственные требования, однако они не должны противоречить обязательным нормам законодательства.

«Поэтому надпись “по ТУ” сама по себе ничего не говорит о качестве», — отметили в пресс-службе.

Насторожить могут привкус растительного масла, резкий сливочный аромат и необычно плотная, нетекучая консистенция. Однако по одному внешнему виду нельзя надёжно установить подделку: важнее проверить маркировку и состав.

Универсальной «правильной» жирности сметаны также нет. Менее жирная подойдёт для повседневных блюд, более жирная даст насыщенный вкус и плотность соусам, выпечке и десертам.

В октябре Роскачество проводит акцию «Месяц молока», посвящённую молочной продукции с российским Знаком качества. Она призвана помочь покупателям разобраться в составе продуктов и распространённых мифах о них.