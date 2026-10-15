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Опубликовано 15 октября, 11:47

Густая — ещё не значит настоящая: Роскачество назвало признаки поддельной сметаны

Роскачество: В настоящей сметане не должно быть растительных жиров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irada Zaitova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irada Zaitova

Выбирать сметану стоит прежде всего по составу и наименованию на упаковке. Растительные жиры под видом молочных — признак фальсификации, а вот сухое молоко само по себе не делает продукт ненастоящим. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Классическую сметану получают сквашиванием сливок молочнокислыми микроорганизмами. На этикетке нужно проверить состав, жирность, нормативный документ, срок годности и условия хранения.

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«Важно: жир в сметане по ГОСТ должен быть только молочным. Растительные масла и заменители молочного жира не допускаются. Также ГОСТ прямо запрещает использование стабилизаторов и загустителей», — пояснили в Роскачестве.

При этом состав не обязательно ограничивается двумя словами — «сливки» и «закваска». Стандарт допускает определённые молочные компоненты, в том числе использование восстановленных сливок.

«Сухое молоко, обезжиренное молоко и другие молочные компоненты сами по себе не означают, что продукт ненастоящий», — подчеркнули специалисты.

Надпись «по ТУ» или «СТО» тоже не повод автоматически отказываться от покупки. Производитель может устанавливать собственные требования, однако они не должны противоречить обязательным нормам законодательства.

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«Поэтому надпись “по ТУ” сама по себе ничего не говорит о качестве», — отметили в пресс-службе.

Насторожить могут привкус растительного масла, резкий сливочный аромат и необычно плотная, нетекучая консистенция. Однако по одному внешнему виду нельзя надёжно установить подделку: важнее проверить маркировку и состав.

Универсальной «правильной» жирности сметаны также нет. Менее жирная подойдёт для повседневных блюд, более жирная даст насыщенный вкус и плотность соусам, выпечке и десертам.

В октябре Роскачество проводит акцию «Месяц молока», посвящённую молочной продукции с российским Знаком качества. Она призвана помочь покупателям разобраться в составе продуктов и распространённых мифах о них.

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А ранее в Роскачестве объяснили, почему после кофе с булочкой хочется полежать. Дело в том, что после еды с большим количеством быстрых углеводов человек может столкнуться с перепадами бодрости. А чем заменить такой перекус — читайте на Life.ru.

Больше материалов о качестве продуктов и покупках — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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