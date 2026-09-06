Хантер Байден допустил, что на выборах будет представлять зависимых американцев

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер допустил, что в будущем может побороться за пост главы государства. Он также заявил о желании представлять интересы американцев, которые столкнулись с наркотической зависимостью.

Во время интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису Хантер Байден ответил на вопрос о возможном участии в президентской гонке. При этом он не стал прямо подтверждать планы баллотироваться.

«Если я получу вашу поддержку, мне, возможно, придётся», — сказал Байден-младший.

Хантер Байден отметил, что особенно обеспокоен положением миллионов американцев, которые продолжают бороться с зависимостью. Ранее он рассказывал о собственной наркотической зависимости.

Говоря о требованиях к будущему президенту США, Хантер Байден отдельно выделил соблюдение верховенства закона. Сам он получил помилование от своего отца в последние недели его президентского срока после уголовного дела.

При этом Хантер Байден не подтвердил намерение участвовать в президентской гонке. Он отметил, что Демократическая партия располагает большим числом сильных кандидатов.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил участие сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза в выборах главы государства в 2028 году. Сам Круз пока официально не объявлял о планах баллотироваться в президенты.