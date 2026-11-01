Льюис Хэмилтон впервые за три года выиграл квалификацию Гран-при Формулы-1. Британский пилот Ferrari показал лучшее время на этапе в Мехико, опередив Джорджа Рассела из Mercedes на девять тысячных секунды. Предыдущий раз гонщик занимал первую позицию по итогам квалификации ещё в июле 2023 года, когда выступал за немецкую команду.

В решающем сегменте квалификации 41-летний Хэмилтон проехал круг за 1 минуту 16,514 секунды. Рассел из Mercedes расположился следом, а третью строчку занял напарник британца по Ferrari Шарль Леклер. Таким образом, разница между двумя первыми пилотами составила всего девять тысячных секунды.

Для семикратного чемпиона мира этот результат стал 105-м поулом в карьере. С предыдущего подобного достижения на Гран-при Венгрии прошло 1197 дней и 77 гонок. В Мехико Хэмилтон также впервые завоевал поул для Ferrari в квалификации полноценного этапа чемпионата. Ранее после перехода в итальянскую команду ему удавалось дважды становиться обладателем спринтерского поула.

Достижение стало историческим и с точки зрения возраста пилота. В 41 год Хэмилтон оказался самым возрастным обладателем поула с 1982 года. Последним гонщиком старше него, которому удавалось добиться такого результата, был Марио Андретти: американец завоевал первую позицию на стартовой решётке Гран-при Италии в Монце в возрасте 42 лет.

Успех британца пришёлся на непростой для Ferrari период. Команда рассчитывает закончить чемпионат на втором месте в Кубке конструкторов, а сам Хэмилтон уже участвует в подготовке к следующему сезону. В Мехико ему удалось показать результат, который вновь позволил бороться за победу наравне с сильнейшими соперниками. Сам гонщик не собирается завершать карьеру. Он пока не планирует уходить из Формулы-1 и допускает возможность продолжать выступления в 2030-х годах.

В личном зачёте чемпионата британец располагается на третьей строчке с 241 очком. Его опережают Кими Антонелли (365) и Джордж Рассел (242). Следом идут Макс Ферстаппен с 236 баллами и Леклер с 233. Впереди у Хэмилтона воскресная гонка, где ему предстоит превратить первый за три года поул в шанс на победу. Для Ferrari это также возможность укрепить позиции в заключительной части чемпионата.

А ранее гонщик из «Мерседеса» Кими Антонелли сумел одержать победу на Гран-при США в Остине, опередив Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Итальянец укрепил лидерство в чемпионате, но досрочно оформить титул ему не удалось. Антонелли завершил гонку с преимуществом в 13,078 секунды над Леклером, представляющим «Феррари». Третьим финишировал Ферстаппен из «Ред Булл». Одним из факторов успеха стала тактика с единственным пит-стопом: многие соперники заезжали в боксы дважды.