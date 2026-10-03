Хотели изолировать Россию, а закрылись сами: Посол РФ оценила курс Европы

Европейские страны в стремлении изолировать Россию в итоге сами оказались в информационной изоляции, считает посол РФ в Чехии Анна Пономарёва. По её словам, жители Европы практически не слышат точек зрения, которые выходят за рамки преобладающей антироссийской повестки.

«Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались — в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», — сказала дипломат в интервью РИА «Новости».

Пономарёва считает, что в такой информационной среде население проще убеждать в существовании внешней угрозы. Одновременно дипломат отмечает изменения непосредственно в Чехии. Ранее Пономарёва заявила, что действующее правительство республики снизило градус антироссийской риторики. При этом Прага продолжает применять ограничения в отношении российских дипломатов.

Отношения двух стран остаются осложнены и имущественными спорами. Пономарёва также рассказала, что чешские власти начали административные и судебные разбирательства вокруг российской государственной недвижимости после пересмотра её дипломатического статуса. По оценке посла, Прага таким образом пытается заставить Россию нести дополнительные расходы на содержание этих объектов.

На общеевропейском уровне ограничения на дипломатические контакты также сохраняются. Россия с июня ввела уведомительный порядок въезда для дипломатов стран Евросоюза в ответ на ранее принятые Брюсселем ограничения передвижения российских дипломатов.