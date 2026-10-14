«Ищите замену»: Варшава предупредила США о скором крахе поставок Patriot в ЕС
В Польше заявили о риске отказа Европы от систем Patriot
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Европейские страны НАТО могут начать искать альтернативы американским системам ПВО Patriot из-за задержек с поставками ракет. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.
По словам замминистра, США столкнулись с проблемами при производстве ракет для собственных комплексов. Из-за этого европейские страны НАТО получают боеприпасы с задержками.
«Задержки есть. И над этим надо работать. Сегодня эти задержки составляют несколько месяцев», — сказала Собковяк-Чернецкая.
Она считает, что Польша должна добиваться организации производства ракет для Patriot на своей территории. Среди приоритетов замминистра назвала получение более высокой позиции в американской очереди на поставки, сохранение поддержки Европы со стороны США и создание сервисного центра.
Кроме того, Варшава рассчитывает на совместное производство ракет. Собковяк-Чернецкая отметила, что дополнительные производственные мощности являются одним из ключевых вопросов для европейских стран.
«Если американцы сегодня не решатся на совместное производство, по моему мнению, Европа начнёт искать альтернативные системы», — заявила замминистра.
Она добавила, что такие комплексы других производителей уже начинают появляться на мировом рынке.
Таким образом, задержки с поставками ракет для Patriot могут подтолкнуть европейские страны к поиску других систем ПВО. Польша при этом рассчитывает решить проблему за счёт увеличения производства американских боеприпасов непосредственно в Европе.
Проблема нехватки ракет для американских систем Patriot уже затронула сразу несколько европейских стран. В августе Life.ru сообщал, что запасы перехватчиков Patriot у США и государств НАТО в Европе сократились до критического уровня, а имеющихся боеприпасов может быть недостаточно для отражения продолжительной массированной атаки. На этом фоне европейские государства начали искать способы увеличить собственные возможности по производству таких боеприпасов. В июле Польша заявила о готовности подключиться к выпуску ракет для Patriot, поскольку американские производственные мощности не обеспечивают потребности даже самих США. Варшава также предлагала разместить на своей территории предприятие по производству ракет для украинских комплексов Patriot. Замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая объясняла инициативу тем, что такой завод находился бы на территории, которую польские власти считают более безопасной.
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