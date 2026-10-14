«Ищите замену»: Варшава предупредила США о скором крахе поставок Patriot в ЕС

Европейские страны НАТО могут начать искать альтернативы американским системам ПВО Patriot из-за задержек с поставками ракет. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая.

По словам замминистра, США столкнулись с проблемами при производстве ракет для собственных комплексов. Из-за этого европейские страны НАТО получают боеприпасы с задержками.

«Задержки есть. И над этим надо работать. Сегодня эти задержки составляют несколько месяцев», — сказала Собковяк-Чернецкая.

Она считает, что Польша должна добиваться организации производства ракет для Patriot на своей территории. Среди приоритетов замминистра назвала получение более высокой позиции в американской очереди на поставки, сохранение поддержки Европы со стороны США и создание сервисного центра.

Кроме того, Варшава рассчитывает на совместное производство ракет. Собковяк-Чернецкая отметила, что дополнительные производственные мощности являются одним из ключевых вопросов для европейских стран.

«Если американцы сегодня не решатся на совместное производство, по моему мнению, Европа начнёт искать альтернативные системы», — заявила замминистра.

Она добавила, что такие комплексы других производителей уже начинают появляться на мировом рынке.

Таким образом, задержки с поставками ракет для Patriot могут подтолкнуть европейские страны к поиску других систем ПВО. Польша при этом рассчитывает решить проблему за счёт увеличения производства американских боеприпасов непосредственно в Европе.