Из Узбекистана с любовью: Трамп превратил подарок Мирзиёева в место для свиданий
Трамп сообщил об установке в Вашингтоне подаренных Мирзиёевым беседок
Обложка © Truth Social
Президент США Дональд Трамп сообщил об установке в Вашингтоне двух традиционных узбекских беседок, подаренных ему лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в честь 250-летия американской независимости. В публикации в Truth Social глава Белого дома поблагодарил коллегу за необычный презент.
Трамп рассказал, что на прошлой неделе пролетел на президентском вертолёте над местом торжественного открытия беседок. В церемонии приняли участие посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков и министр внутренних дел Соединённых Штатов Дуглас Бёргам.
«Беседки выглядят потрясающе», — поделился американский лидер.
Для возведения традиционных айванов узбекские мастера на несколько месяцев оставили свои семьи. Сооружения изготовили из древесины 200-летнего горного ореха, украсив колонны и крыши замысловатыми резными орнаментами. В вечернее время красоту деревянных узоров подчёркивает специальная подсветка.
Трамп решил не оставлять подарок себе, а передать его в общественное пользование. Айваны разместили в парке Западный Потомак у Приливного бассейна, откуда открывается вид на мемориал Джефферсона и монумент Вашингтона. Президент рассчитывает, что беседки станут популярным местом для предложений руки и сердца, дипломатических приёмов и фотосессий во время цветения сакуры.
Напомним, в октябре в рамках укрепления отношений между Ташкентом и Вашингтоном Мирзиёев наградил госсекретаря США Марко Рубио орденом «За выдающиеся заслуги». Американский дипломат посетил Самарканд для участия во встрече глав МИД стран Центральной Азии и США. В ходе переговоров стороны заключили 54 соглашения о реализации проектов на 12 миллиардов долларов. Договорённости охватывают транспорт, промышленность, энергетику и высокие технологии. Кроме того, Рубио анонсировал подготовку тысяч молодых специалистов для работы с американскими технологиями в Центральной Азии.
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