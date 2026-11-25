Президент США Дональд Трамп сообщил об установке в Вашингтоне двух традиционных узбекских беседок, подаренных ему лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в честь 250-летия американской независимости. В публикации в Truth Social глава Белого дома поблагодарил коллегу за необычный презент.

Трамп рассказал, что на прошлой неделе пролетел на президентском вертолёте над местом торжественного открытия беседок. В церемонии приняли участие посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков и министр внутренних дел Соединённых Штатов Дуглас Бёргам.

«Беседки выглядят потрясающе», — поделился американский лидер.

Для возведения традиционных айванов узбекские мастера на несколько месяцев оставили свои семьи. Сооружения изготовили из древесины 200-летнего горного ореха, украсив колонны и крыши замысловатыми резными орнаментами. В вечернее время красоту деревянных узоров подчёркивает специальная подсветка.

Трамп решил не оставлять подарок себе, а передать его в общественное пользование. Айваны разместили в парке Западный Потомак у Приливного бассейна, откуда открывается вид на мемориал Джефферсона и монумент Вашингтона. Президент рассчитывает, что беседки станут популярным местом для предложений руки и сердца, дипломатических приёмов и фотосессий во время цветения сакуры.