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Опубликовано 26 октября, 09:00

Кабинет Жириновского в Госдуме обрёл новую хозяйку, но остался за ЛДПР

«Ведомости»: Кабинет Жириновского в Госдуме заняла вице-спикер Воропаева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Кабинет основателя ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме теперь занимает вице-спикер Мария Воропаева. Помещение, которое после смерти политика сохраняло прежде всего памятное значение, вновь используют для повседневной парламентской работы. О переменах сообщают «Ведомости». Информацию изданию подтвердили три собеседника в нижней палате парламента и сама Воропаева.

Кабинет находится в старом здании Госдумы на Охотном Ряду. У этого корпуса своя история: в советские годы здесь размещался Госплан СССР, а в мае 1994 года помещения заняли депутаты первого созыва российского парламента.

После смерти Жириновского в апреле 2022 года его бывшее рабочее место оставалось связанным с памятью политика. С началом работы девятого созыва помещение получило новое назначение.

При этом кабинет остался за представителем той же политической силы. Воропаева входит в команду нынешнего председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, возглавившего партию после ухода её основателя.

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Ранее Life.ru сообщал о выдвижении Воропаевой на должность вице-спикера Госдумы. До перехода в федеральный парламент она руководила фракцией ЛДПР в Мосгордуме и федеральным избирательным штабом партии. Уже 30 сентября депутаты утвердили новый состав руководства нижней палаты. Позднее Вячеслав Володин распределил обязанности между своими заместителями: Воропаевой поручили курировать молодёжную политику, малый и средний бизнес, культуру и работу Молодёжного парламента.

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Милена Скрипальщикова
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