Кабинет Жириновского в Госдуме обрёл новую хозяйку, но остался за ЛДПР

Кабинет основателя ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме теперь занимает вице-спикер Мария Воропаева. Помещение, которое после смерти политика сохраняло прежде всего памятное значение, вновь используют для повседневной парламентской работы. О переменах сообщают «Ведомости». Информацию изданию подтвердили три собеседника в нижней палате парламента и сама Воропаева.

Кабинет находится в старом здании Госдумы на Охотном Ряду. У этого корпуса своя история: в советские годы здесь размещался Госплан СССР, а в мае 1994 года помещения заняли депутаты первого созыва российского парламента.

После смерти Жириновского в апреле 2022 года его бывшее рабочее место оставалось связанным с памятью политика. С началом работы девятого созыва помещение получило новое назначение.