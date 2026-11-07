Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер назвал безумием слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о пользе постоянного финансирования Украины для Германии. Депутат возмутился тем, что Берлин продолжает выделять средства Киеву на фоне сокращения социальных расходов внутри страны. Своё мнение политик высказал в соцсети X.

«Какое безумие! Мерц только что заявил, что, по его мнению, большинство немцев должны понимать: постоянное финансирование Украины отвечает интересам Германии!» — написал Фронмайер.

Депутат усомнился, что подобная политика действительно выгодна гражданам ФРГ. Он обратил внимание на проблемы с финансированием социального ухода и медицинского страхования, задавшись вопросом, оправданно ли экономить на этих направлениях ради выделения денег за рубеж.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц призвал Евросоюз увеличить финансирование Украины в преддверии зимы и продолжить поддержку в 2027 году. Канцлер настаивал на необходимости дополнительных европейских расходов.

В начале ноября глава немецкого правительства вновь высказался о финансовых обязательствах перед Киевом. Он назвал Германию крупнейшим европейским донором Украины и напомнил о договорённости стран НАТО предоставить ей военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году. При этом Мерц потребовал от союзников выполнять свои обязательства, чтобы расходы не ложились исключительно на Берлин.

Недовольство политикой канцлера выражают и другие немецкие политики. Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт потребовала прекратить поддержку Киева в ущерб собственным гражданам. Поводом для её заявления стали предупреждения представителей правящей коалиции о необходимости бюджетной экономии в 2027 году.