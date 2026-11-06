Мирное соглашение по Украине должно быть одобрено всеми странами НАТО. Такую позицию канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, передаёт Handelsblatt.

По словам Корнелиуса, беседа двух лидеров состоялась ночью. Стороны сошлись во мнении, что украинский конфликт необходимо завершить как можно скорее. При этом Берлин настаивает на участии союзников в согласовании будущих договорённостей.

Немецкий канцлер также выступает за вовлечение европейских государств в переговорный процесс. В правительстве ФРГ считают, что обсуждение новой системы европейской безопасности невозможно без участия самих стран Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц намерен до конца года лично обсудить с Трампом ситуацию вокруг Украины. Канцлер признавал, что регулярно пытается убедить американского лидера продолжать поддержку Киева, несмотря на разногласия между Вашингтоном и украинскими властями.

Тем временем в Брюсселе состоялись консультации представителей США, Украины, НАТО и европейских стран. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер назвал обсуждение продуктивным. Участники сосредоточились на гарантиях безопасности и подготовке предложений к следующему раунду переговоров России, США и Украины, запланированному на 10–11 ноября в Абу-Даби.