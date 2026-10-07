Капуцин смешал таблетки с алкоголем и устроил дикий рейв в ЖК

Обезьяна-капуцин устроила переполох в жилом комплексе в бразильском Салвадоре. Животное проникало в дома, разбило стеклянную конструкцию, забралось в комнату, где находился пятидневный младенец, и ранило несколько человек. Для поимки пришлось вызывать подразделение экологической полиции.

Инцидент произошёл 5 октября в районе Паралела. По данным UOL со ссылкой на полицию штата Баия, капуцин несколько часов перемещался между домами и вёл себя агрессивно.

Во время этого «рейда» пострадали трое местных жителей и охранник комплекса. Ещё один человек получил травму уже во время операции по поимке: обезьяна укусила полицейского, после чего тому понадобилась медицинская помощь. Таким образом, общее число пострадавших достигло пяти.

Самая необычная часть истории связана с тем, что примат мог найти внутри одного из домов алкоголь и лекарства. Жители рассказали полиции, что обезьяна предположительно выпила спиртной напиток, попробовала 70-процентный спирт и добралась до упаковки медикаментов. Правоохранители не исключают, что это могло усилить возбуждение животного, однако официального заключения о причине его поведения пока нет.

Ловить капуцина пришлось почти до половины третьего дня. Специалисты использовали специальную сеть и плотные кожаные перчатки, поскольку животное продолжало бросаться на людей и перепрыгивать через ограждения между домами.

После поимки обезьяну доставили в Центр сортировки диких животных Cetas. Там специалисты обнаружили, что капуцин был ослаблен и нуждался в уходе.

Жители утверждают, что у животного есть хозяин и оно содержалось легально, с документами о происхождении. В момент происшествия владельца в жилом комплексе не было. По данным полиции, это был не первый случай, когда капуцин сбегал.