Киев может остаться за дверью: В Германии оценили переговоры Путина, Трампа и Си

Украине, вероятно, придётся пойти на уступки ради завершения конфликта, причём обсуждать их могут без участия самого Киева. Такой прогноз в эфире немецкого телеканала Welt сделал отставной генерал бундесвера Роланд Катер, комментируя перспективы трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

По мнению военного, дипломатическое урегулирование остаётся наиболее логичным способом завершить боевые действия. Однако условия будущего соглашения могут оказаться для украинской стороны непростыми.

Катер предполагает, что вопрос возможных уступок Киева войдёт в повестку переговоров России, США и Китая. При этом саму Украину, как считает эксперт, к обсуждению могут не привлечь.

Отставной генерал также обратил внимание на расстановку сил. По его оценке, Москва сейчас находится в более выгодном положении, тогда как Дональд Трамп располагает инструментами давления на украинское руководство.

Отдельные сомнения у Катера вызывает готовность Владимира Зеленского согласиться на компромисс. Вместе с тем эксперт полагает, что до организации встречи трёх лидеров необходимо заранее подготовить конкретные предложения для обсуждения.

Пока речь идёт лишь о возможном саммите. Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва, Пекин и Вашингтон в принципе готовы к переговорам, а подготовительная работа уже началась. Встречу могут провести на полях саммита АТЭС 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, однако окончательное решение ещё не принято.

Позиции сторон по поводу возможных уступок остаются разными. Ранее Life.ru писал со ссылкой на The New York Times, что администрация Трампа намерена добиваться от Киева территориальных компромиссов по Донбассу. Сам же Зеленский назвал серьёзной уступкой уже согласие на прекращение огня и начало переговоров. На какие дополнительные условия украинское руководство готово согласиться, он тогда не уточнил.