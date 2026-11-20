Масштабные автомобильные пробки сковали левый берег Киева после ночных ударов по трём мостам через Днепр. Утром 20 ноября движение на ключевых магистралях оказалось серьёзно затруднено, а водителям пришлось искать объездные маршруты.

Наиболее сложная ситуация сложилась на подъездах к переправам. Практически остановилось движение на Дарницком мосту, крупные заторы образовались на проспекте Николая Бажана в направлении Южного моста и Броварском проспекте.

Причиной транспортного коллапса стали повреждения трёх мостов в результате ночной атаки. Как ранее сообщал Life.ru, под удар попали Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. На первом полностью перекрыли движение с правого берега на левый, а на Южном сохранили возможность проезда только в обратном направлении.