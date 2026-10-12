Киллер Ореховской ОПГ Шарап погиб на задании в зоне СВО — тело не могут вынести с поля боя

Бывший бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов, известный в криминальном мире как Шарап, погиб во время боёв на Краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщает SHOT CRIME, по информации которого родственники 55-летнего мужчины уже получили документ о его смерти.

Находившийся в зоне спецоперации Шарапов использовал позывной Дед. Первоначально он служил в подразделении «Шторм», после чего его перевели в 423-й гвардейский мотострелковый полк «Ямполь». Именно в его составе 25 мая бывший участник преступной группировки отправился на боевое задание и перестал выходить на связь.

Позднее среди сослуживцев распространились сведения, что Шарап мог оказаться в украинском плену. Однако эта информация не подтвердилась. Недавно семье передали справку о гибели мужчины, но доставить его тело домой пока невозможно из-за продолжающихся боевых действий. Похороны ещё не состоялись.

После известия о смерти бывшего криминального авторитета между его родственниками возник имущественный конфликт. Гражданская супруга Шарапова, воспитывающая шестерых детей, намерена добиваться через суд выплат и прав на квартиру. По данным SHOT CRIME, женщина уже подтвердила отцовство погибшего.

Однако мать бывшего бригадира отказывается признавать его детей и гражданскую жену членами семьи. Пожилая женщина также не собирается делить с ними недвижимость сына. Теперь спор вокруг имущества и положенных выплат может перейти в судебную плоскость.

Фото © SHOT CRIME

Криминальное прошлое Шарапова связано с одной из самых известных московских группировок 1990-х годов. В 2001 году его объявили в международный розыск, однако задержать удалось лишь спустя 16 лет, в июле 2017-го. Всё это время мужчина скрывался вместе с семьёй в деревне под Суздалем, ведя жизнь отшельника.

На счету бывшего участника Ореховской ОПГ пять доказанных убийств. В частности, Шарапов участвовал в организации расправы над Александром Солоником по прозвищу Саша Македонский и его спутницей, моделью Светланой Котовой. Преступление совершили в Греции, куда отправилась группа киллеров во главе с Александром Пустоваловым, известным как Саша Солдат.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о задержании Александра Шарапова, которого оперативники разыскивали с начала 2000-х годов. По данным следствия, он участвовал в вооружённом нападении на московскую фирму «Орбитал ЛТД» в 1997 году, при котором погибли трое сотрудников милиции. После задержания остальных участников преступления Шарапов продолжал скрываться от правоохранителей.

Кроме того, Life.ru публиковал расследование о деятельности Ореховской ОПГ, участникам которой вменяли многочисленные заказные убийства и покушения.