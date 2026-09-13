Кириенко: Возрождение неонацизма заканчивается трагедиями, как на Украине

Возрождение неонацизма неизбежно приводит к трагическим последствиям, а власти ряда западных стран предпочитают не замечать эту проблему. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Заявление прозвучало в Екатеринбурге на открытии выставки «Катастрофа памяти: неонацизм XXI века», которая вошла в программу Международного фестиваля молодёжи — 2026.

«Выставка о неонацизме показывает, что он жив, к сожалению, и очень часто руководство многих западных стран как-то очень стыдливо от этой проблемы отворачивается, предпочитает сделать вид, что этого нет, предпочитает не заметить», — сказал Кириенко.

По его мнению, подобное отношение заканчивается трагическими последствиями. В качестве одного из примеров представитель Администрации президента привёл ситуацию на Украине.

«Это показано на примере неонацизма на Украине, это показано на примере возрождения неонацизма во многих странах, за которым каждый раз следуют страшные трагедии», — заявил Кириенко.

Выставка «Катастрофа памяти: неонацизм XXI века» работает на площадке Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге. Форум проходит с 11 по 17 сентября и включает выставочную, образовательную, культурную и спортивную программы.