Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил представить к государственной награде руководство завода, подвергшегося атаке ВСУ 23 октября. По словам главы региона, грамотно выстроенная на предприятии система безопасности позволила спасти сотни жизней. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Как ранее рассказывал Life.ru, на территории завода находились около 200 человек. Тогда Клычков отдельно поблагодарил директора предприятия Вячеслава Меньшова за своевременную реакцию на угрозу.

Губернатор подчеркнул, что в вопросах безопасности граждан не должно быть полумер. Власти намерены добиваться от руководителей всех учреждений региона выполнения необходимых требований, при необходимости прибегая к радикальным мерам.

Напомним, удар по предприятию в Советском районе Орла привёл к пожару и разрушениям. В результате атаки погибли пять человек. Повреждения получили также соседние многоквартирные дома и автомобили.

Уже 25 октября стало известно, что к восстановлению предприятия подключился Минпромторг России. Работникам завода, вынужденным временно прекратить трудовую деятельность, пообещали компенсации.