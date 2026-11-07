Три частных дома и несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ на Орловскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом три ракеты и два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, в городе Орле пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий. Повреждения также зафиксировали в трёх частных домовладениях, расположенных в районах области.

Клычков уточнил, что возникшее в результате атаки возгорание удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении предприятия в Орле во время ночной ракетной атаки. На место происшествия направили экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов для оценки последствий.

Орловская область уже подвергалась ракетным ударам в октябре. Вечером 23 октября было атаковано предприятие в Советском районе Орла. Позднее число погибших увеличилось до пяти человек, ещё 19 жителей обратились за медицинской помощью.

После той атаки власти региона начали восстановление повреждённого завода. К решению вопроса подключился Минпромторг России, а сотрудникам предприятия, вынужденным временно прекратить работу, пообещали компенсации.