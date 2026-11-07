Три частных дома повреждены при атаке ВСУ на Орловскую область, пострадавших нет
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Три частных дома и несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ на Орловскую область. Силы ПВО уничтожили над регионом три ракеты и два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
По словам главы региона, в городе Орле пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий. Повреждения также зафиксировали в трёх частных домовладениях, расположенных в районах области.
Клычков уточнил, что возникшее в результате атаки возгорание удалось потушить. Обошлось без пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении предприятия в Орле во время ночной ракетной атаки. На место происшествия направили экстренные службы и сотрудников правоохранительных органов для оценки последствий.
Орловская область уже подвергалась ракетным ударам в октябре. Вечером 23 октября было атаковано предприятие в Советском районе Орла. Позднее число погибших увеличилось до пяти человек, ещё 19 жителей обратились за медицинской помощью.
После той атаки власти региона начали восстановление повреждённого завода. К решению вопроса подключился Минпромторг России, а сотрудникам предприятия, вынужденным временно прекратить работу, пообещали компенсации.
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