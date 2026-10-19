«Коалиция желающих денег»: Володин предрёк Украине расплату по долгам

Европейские союзники Украины в будущем потребуют вернуть выделенные Киеву деньги, а расплачиваться по долгам придётся нескольким поколениям украинцев. Такой прогноз сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив переименовать «коалицию желающих» в «коалицию желающих денег».

«Коалиция желающих» пополнит свое название словом «денег». И будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена», — написал политик.

По словам Володина, уже в 2027 году Украина должна выплатить иностранным кредиторам более 6,5 миллиарда долларов. Дефицит бюджета он оценил в 41,5 миллиарда долларов, а государственный долг — почти в 100% ВВП. При этом спикер не уточнил, к какому периоду относится названный дефицит. В проекте украинского бюджета на 2027 год этот показатель составляет около 36 миллиардов долларов.

Председатель Госдумы также обвинил Великобританию, Францию, Германию и других участников «коалиции желающих» в том, что их политика способствовала разрушению экономики и государственности Украины. По его мнению, финансовые проблемы Киева продолжат усугубляться, а зависимость от зарубежных кредиторов — расти.

При этом условия возврата западной помощи различаются. В частности, согласованный Евросоюзом кредит на 90 миллиардов евро предусматривает погашение Украиной только после получения репараций от России. Проценты по этому займу планируется покрывать из бюджета ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что на саммите 16 октября Евросоюз не смог найти новые источники финансирования Украины на 2027 год. Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что вопрос остаётся открытым, и поручил Еврокомиссии продолжить поиск средств. Европейские лидеры договорились вернуться к обсуждению на следующей встрече.

Кроме того, Словакия и Венгрия отказались участвовать в новом кредитовании Киева на 70 миллиардов евро. Премьер Словакии Роберт Фицо пояснил, что Братислава готова помогать Украине в гражданских проектах, включая строительство дорог и развитие энергетической инфраструктуры, но не намерена брать на себя дополнительные обязательства по военным расходам.