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Регион
Опубликовано 19 октября, 10:37

«Коалиция желающих денег»: Володин предрёк Украине расплату по долгам

Володин: «Коалиция желающих» вскоре потребует от Украины вернуть все свои деньги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские союзники Украины в будущем потребуют вернуть выделенные Киеву деньги, а расплачиваться по долгам придётся нескольким поколениям украинцев. Такой прогноз сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив переименовать «коалицию желающих» в «коалицию желающих денег».

«Коалиция желающих» пополнит свое название словом «денег». И будет требовать их возврата. Отдавать придется многим будущим поколениям украинцев. При таких долговых обязательствах Украина обречена», — написал политик.

По словам Володина, уже в 2027 году Украина должна выплатить иностранным кредиторам более 6,5 миллиарда долларов. Дефицит бюджета он оценил в 41,5 миллиарда долларов, а государственный долг — почти в 100% ВВП. При этом спикер не уточнил, к какому периоду относится названный дефицит. В проекте украинского бюджета на 2027 год этот показатель составляет около 36 миллиардов долларов.

Председатель Госдумы также обвинил Великобританию, Францию, Германию и других участников «коалиции желающих» в том, что их политика способствовала разрушению экономики и государственности Украины. По его мнению, финансовые проблемы Киева продолжат усугубляться, а зависимость от зарубежных кредиторов — расти.

При этом условия возврата западной помощи различаются. В частности, согласованный Евросоюзом кредит на 90 миллиардов евро предусматривает погашение Украиной только после получения репараций от России. Проценты по этому займу планируется покрывать из бюджета ЕС.

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Ранее Life.ru сообщал, что на саммите 16 октября Евросоюз не смог найти новые источники финансирования Украины на 2027 год. Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что вопрос остаётся открытым, и поручил Еврокомиссии продолжить поиск средств. Европейские лидеры договорились вернуться к обсуждению на следующей встрече.

Кроме того, Словакия и Венгрия отказались участвовать в новом кредитовании Киева на 70 миллиардов евро. Премьер Словакии Роберт Фицо пояснил, что Братислава готова помогать Украине в гражданских проектах, включая строительство дорог и развитие энергетической инфраструктуры, но не намерена брать на себя дополнительные обязательства по военным расходам.

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Милена Скрипальщикова
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