В Армении разгорелся новый политический скандал из-за проекта Конституции, представленного премьер-министром Николом Пашиняном. Оппозиция обвинила власти в выполнении требований Азербайджана и назвала документ «конституцией Алиева». Об этом пишет испанская газета El País.

«Это внешний заказ, продиктованный из Баку», — заявила изданию депутат от оппозиционной партии «Сильная Армения» Марианна Каграманян. По её словам, именно так в партии оценивают подготовленный правительством документ, который затрагивает один из наиболее болезненных вопросов армянской политики.

Причиной для возмущения стало исчезновение из преамбулы Конституции упоминания Декларации независимости 1990 года. Этот документ содержит отсылку к решению о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджан рассматривает такую формулировку как территориальную претензию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее называл изменение армянской Конституции необходимым условием для заключения окончательного мирного соглашения. Новый проект устраняет именно то положение, которое вызывало возражения Баку. При этом Пашинян категорически отрицает внешнее давление и утверждает, что Ереван самостоятельно определяет содержание своего основного закона.

Армянский премьер связывает конституционную реформу с перспективой прочного мира между двумя государствами. Он рассчитывает, что принятие документа позволит подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном. Его противники, напротив, опасаются, что изменение Конституции создаст прецедент вмешательства соседней страны во внутренние дела Армении.

Однако провести референдум Пашиняну будет непросто. Правящая партия «Гражданский договор» располагает 64 местами в 105-местном парламенте, тогда как для назначения голосования необходимо не менее 70 депутатских голосов. Таким образом, премьеру потребуется поддержка как минимум шести парламентариев за пределами правящей фракции.

Ранее Life.ru сообщал об объединении 12 оппозиционных сил Армении, выступивших против конституционной реформы Пашиняна. Одним из ключевых требований коалиции стал отказ от изменений, которые её участники считают уступкой Азербайджану. Позднее Life.ru писал, что Пашинян пообещал уйти в отставку, если граждане отвергнут предложенный им основной закон на референдуме.