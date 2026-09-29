Концерты Канье Уэста в Петербурге перенесут на другие даты
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Концерты Канье Уэста, заявленные в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября, в эти даты не состоятся и будут перенесены. Об этом сообщает Mash.
По сведениям канала, согласовать проведение двух шоу в намеченные дни организаторам не удалось. Предполагается, что Йе всё же приедет в Россию, однако выступит позднее. Новое расписание и место проведения должны объявить отдельно.
Mash утверждает, что препятствием стала позиция городских властей. По данным источника, несмотря на предварительные договорённости, в Петербурге не захотели поддерживать проведение выступлений местами скандального американского рэпера.
История с концертами продолжается уже несколько недель. 18 сентября Life.ru сообщал, что Петербург исчез из расписания мирового тура Канье, хотя организаторы по-прежнему отрицали отмену шоу. Позже появилась информация, что Йе может выступить в Москве летом. А сегодня сообщалось, что концерт американского рэпера не состоится.
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