Кортеж въехал на территорию Пулково за спецпосланником США Стивом Уиткоффом
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Кортеж въехал на территорию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает Zvezdanews, он прибыл для встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Кортеж въехал на территорию Пулково за спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»
Самолёт с спецпосланником США вылетел из Осло в Санкт-Петербург. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта. Зять американского лидера Джаред Кушнер присоединится к переговорам дистанционно.
Ранее издание Politico сообщало, что Стив Уиткофф намерен предложить Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раскрыл место встречи Путина и Уиткоффа.
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