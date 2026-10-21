Кортеж въехал на территорию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает Zvezdanews, он прибыл для встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Кортеж въехал на территорию Пулково за спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Самолёт с спецпосланником США вылетел из Осло в Санкт-Петербург. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта. Зять американского лидера Джаред Кушнер присоединится к переговорам дистанционно.