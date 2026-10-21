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Опубликовано 21 октября, 07:59

Кортеж въехал на территорию Пулково за спецпосланником США Стивом Уиткоффом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Кортеж въехал на территорию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает Zvezdanews, он прибыл для встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Кортеж въехал на территорию Пулково за спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Самолёт с спецпосланником США вылетел из Осло в Санкт-Петербург. Американский посредник планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта. Зять американского лидера Джаред Кушнер присоединится к переговорам дистанционно.

Axios: Переговоры США, Украины, Норвегии и Финляндии прошли продуктивно
Axios: Переговоры США, Украины, Норвегии и Финляндии прошли продуктивно

Ранее издание Politico сообщало, что Стив Уиткофф намерен предложить Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раскрыл место встречи Путина и Уиткоффа.

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Тимур Хингеев
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