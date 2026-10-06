Кожа пахнет чесноком трое суток: Почему ужин может напоминать о себе несколько дней

Запах чеснока после вечернего ужина может сохраняться не только утром, но и в течение нескольких дней. Причём выдавать любителя чеснока способно не только дыхание, но и кожа. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, характерный аромат связан с сернистыми соединениями. Когда человек режет или разжёвывает чеснок, клетки растения повреждаются и запускается образование аллицина. Термическая обработка разрушает участвующий в этом процессе фермент, поэтому запах приготовленного чеснока обычно менее выражен.

«У некоторых два-три зубчика чеснока могут выветриться, пусть и не до конца, за 12 часов. А у кого-то запах может держаться двое или трое суток и проявляться на коже, например, когда человек потеет», — объяснила Соломатина.

Продолжительность запаха эксперт связывает с индивидуальными особенностями обмена веществ, количеством съеденного и способом приготовления. Имеют значение, по её словам, даже свежесть и «молодость» чеснока.

Стойкость аромата объясняется тем, что некоторые пахучие вещества после переваривания чеснока попадают в кровоток и выделяются с дыханием и через кожу. Поэтому одной чистки зубов бывает недостаточно: источник запаха находится не только во рту.

Соломатина рекомендует сохранять обычную физическую активность, гулять на свежем воздухе и пить достаточно жидкости. Среди продуктов, которые, по её мнению, могут помочь уменьшить запах, она назвала молоко и зелень.

«Однако для эффекта нужно съесть изрядный пучок петрушки или сделать из неё смузи», — отметила врач.

Также диетолог предложила зелёный чай, ягодные морсы и воду с лимоном. При этом скорость исчезновения запаха, подчеркнула она, остаётся индивидуальной: одинаковый ужин у двух людей может напоминать о себе совершенно разное время.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала йогурт одним из средств против чесночного запаха. В лабораторном исследовании учёных Университета штата Огайо жиры и белки йогурта помогали удерживать летучие соединения чеснока. Однако такой эксперимент не означает, что продукт гарантированно устранит запах изо рта после еды.