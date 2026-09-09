После атаки в Новороссийске повреждена поликлиника, приём пациентов остановлен
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Здание поликлиники № 2 в Новороссийске получило серьёзные повреждения в результате атаки БПЛА. Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщил глава города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.
Приём пациентов временно приостановили. Медицинскую помощь оказывают по адресу: улица Первомайская, 11 — в детском поликлиническом отделении и дневном стационаре. Учреждения работают по обычному графику. Записаться на приём и уточнить информацию можно по телефону 8 (8617) 30-29-58.
«Наша главная задача – оперативное восстановление объектов социальной сферы. Важно выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы медицинские и образовательные услуги вновь стали доступны в полном объёме», — написал мэр.
Введён режим чрезвычайной ситуации.
Ночью в Новороссийске на фоне атаки БПЛА включили сирену. Жителей призвали отойти от окон и соблюдать меры безопасности, а движение по городу ограничили. Проезд в сторону Геленджика перекрыли, въезд в Новороссийск также ограничили со стороны Кабардинки. Ранее Life.ru сообщал, что после атаки десятки человек получили ранения, трое пострадавших находятся в реанимации.
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