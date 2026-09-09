После атаки в Новороссийске повреждена поликлиника, приём пациентов остановлен

Здание поликлиники № 2 в Новороссийске получило серьёзные повреждения в результате атаки БПЛА. Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщил глава города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

Приём пациентов временно приостановили. Медицинскую помощь оказывают по адресу: улица Первомайская, 11 — в детском поликлиническом отделении и дневном стационаре. Учреждения работают по обычному графику. Записаться на приём и уточнить информацию можно по телефону 8 (8617) 30-29-58.

«Наша главная задача – оперативное восстановление объектов социальной сферы. Важно выполнить работы в кратчайшие сроки, чтобы медицинские и образовательные услуги вновь стали доступны в полном объёме», — написал мэр.

Введён режим чрезвычайной ситуации.