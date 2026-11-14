На Украине мошеннические кол-центры могли ежегодно выплачивать силовикам до 370 миллионов долларов за покровительство. С таким заявлением выступил Егор Буркин по прозвищу Мексиканец, которого правоохранительные органы связывают с наркосиндикатом «Химпром». В интервью журналисту Василию Тимошенко он рассказал о масштабах теневого бизнеса и предполагаемой системе коррупционных выплат.

По оценке Буркина, до недавнего времени на Украине действовало около 1500 мошеннических кол-центров, через которые ежемесячно проходило от двух до трёх миллиардов долларов. Деньги распределялись между владельцами офисов, операторами, арендодателями и теми, кто обеспечивал защиту бизнеса от проверок.

Как утверждает Мексиканец, кол-центр со штатом примерно в 50 сотрудников ежемесячно платил за «крышу» 21 тысячу долларов. По семь тысяч якобы предназначались представителям СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Для более крупных офисов суммы увеличивались пропорционально численности персонала.

По подсчётам Буркина, общие выплаты правоохранителям составляли от 350 до 370 миллионов долларов в год. При этом он уверен, что деньги получали не только отдельные сотрудники, но и представители руководства силовых ведомств.

«Была чётко выстроена вертикаль», — заявил собеседник журналиста, утверждая, что за вознаграждение в украинской правоохранительной системе можно добиться практически любого решения — от возбуждения уголовного дела до его прекращения или назначения человека на должность.

В качестве примера он привёл историю бывшего делового партнёра, которого, по его словам, за несколько миллионов долларов лишили гражданства и подготовили к депортации.

Мексиканец также рассказал, что кол-центры использовали самые разные схемы обмана. Одни представлялись сотрудниками банков, другие предлагали вложения в фиктивные инвестиционные проекты. Отдельные офисы повторно выманивали деньги у людей, уже пострадавших от мошенников, обещая помочь вернуть украденное.

Затронул Буркин и тему насилия внутри криминальной среды. По его утверждению, участники днепровской группировки «9999» могли удерживать сотрудников на цепи и избивать за невыполнение финансового плана.

Буркин считает, что сокращение теневой индустрии может ощутимо ударить по украинской экономике. По его оценке, ежегодно кол-центры обеспечивали приток около 20 миллиардов долларов, которые затем тратились на недвижимость, автомобили и услуги.

Ранее Life.ru сообщал об увольнении двух высокопоставленных сотрудников СБУ после разоблачений по делу «Карфаген». По версии украинских антикоррупционных органов, участники предполагаемой преступной организации обеспечивали защиту не менее 52 мошеннических кол-центров, в которых работали около 2700 человек. Следователи также проверяют причастность фигурантов к наркоторговле, изготовлению контрафактной продукции и другим преступлениям.

Кроме того, 10 ноября Life.ru рассказывал о начале служебного расследования в офисе генерального прокурора Украины. Проверку организовали после сообщений о возможном вмешательстве сотрудников прокуратуры в уголовные дела, связанные с мошенническими кол-центрами и сетью магазинов U420. Ведомство пообещало принять кадровые меры, если нарушения подтвердятся.

Ещё раньше Life.ru писал о массовом закрытии мошеннических офисов после августовских рейдов. Украинская полиция сообщила о 411 обысках и прекращении деятельности 94 кол-центров только за первую половину месяца. К концу августа число обысков превысило 500, а подозрения получили 28 человек.