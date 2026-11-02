Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Киев мог попытаться заключить соглашение с Москвой осенью 2022 года. Однако сам дипломат убеждён, что переговоры вряд ли принесли бы результат. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Кстати, согласен: можно было попробовать», — признал Кулеба, рассуждая о возможности договориться с Россией в конце 2022 года.

По словам экс-главы МИД, этому мешали настроения внутри Украины. После событий на фронте в обществе царила эйфория, а многие рассчитывали на возвращение к границам 1991 года. Аналогичных ожиданий придерживались власти, и сам Кулеба, как он признался, разделял их.

В такой обстановке, считает дипломат, руководству страны было практически невозможно предложить гражданам остановку боевых действий по линии соприкосновения. При этом Кулеба понимал, что даже выход на границы 1991 года сам по себе не гарантировал бы прекращения конфликта.

Наиболее подходящим временем для попытки договориться он назвал сентябрь — октябрь 2022 года. Но, оценивая этот период спустя четыре года, бывший министр подчеркнул, что «из этого всё равно ничего бы не вышло».