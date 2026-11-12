Кожаные куртки главы Nvidia Дженсена Хуанга буквально кричали о его неверности задолго до того, как миллиардер сам признался в измене жене. К такому ироничному выводу пришла модный обозреватель The Cut Эмма Чайлдс, изучившая гардероб 63-летнего бизнесмена на фоне разгоревшегося шпионского и любовного скандала.

В своей колонке журналистка обратила внимание на любовь Хуанга к дорогим кожаным курткам. В Кремниевой долине, где руководители технологических компаний обычно предпочитают неприметные жилеты и футболки, глава Nvidia годами выделялся роскошными моделями Tom Ford. По мнению Чайлдс, его вещи стоимостью до девяти тысяч долларов больше напоминают гардероб мужчины, переживающего кризис среднего возраста, чем образ примерного семьянина.

Обозреватель даже пошутила, что, если бы кто-нибудь попросил её оценить стиль миллиардера несколько лет назад, она сразу заподозрила бы в нём любителя тайных романтических встреч. В подтверждение своей иронии журналистка вспомнила фотографию 2023 года, на которой Хуанг сидит за столом с китайской предпринимательницей Элис Хуанг во время обеда в Шанхае.

Особенно пикантной историю делает то, что сам миллиардер неоднократно утверждал: одежду ему выбирают жена Лори и дочь. По словам Хуанга, он практически не занимается собственным гардеробом. Чайлдс с иронией усомнилась, что столь вызывающие кожаные куртки действительно являются исключительно инициативой его супруги, с которой бизнесмен прожил более 40 лет.

Причём коллекция Хуанга может оказаться весьма ценной не только для модных критиков. В июле одну из его ношеных кожаных курток Tom Ford с автографом продали на аукционе Sotheby's за 960 тысяч долларов. Автор The Cut в шутку предложила адвокатам Лори не забыть об этом имуществе, если супруги когда-нибудь решат развестись. Впрочем, никаких заявлений о разводе пара не делала.

Модная история получила и отдельное продолжение в соцсетях. После скандала пользователи распространили фотографии Хуанга в эффектной кожаной куртке Saint Laurent с металлическими заклёпками. Однако, как выяснила редакция Vanity Fair, изображения оказались подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта. За основу взяли реальные кадры поездки бизнесмена в Южную Корею, где он был одет в куртку Dior.

Ранее Life.ru сообщал, что Дженсен Хуанг публично признался в измене супруге. В обращении к сотрудникам Nvidia он извинился перед женой, детьми и коллегами, заявив, что его поступку нет оправдания. Признание прозвучало после публикаций о предполагаемом романе предпринимателя с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Пекин эти обвинения отвергает, а доказательств шпионской деятельности женщины публично не представлено.

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование, чтобы выяснить, могла ли предполагаемая иностранная разведывательная операция поставить под угрозу коммерческие секреты компании. Корпорация пока не располагает подтверждениями утечки конфиденциальной информации. При этом скандал уже привёл к финансовым последствиям: группа акционеров подала коллективный иск против Nvidia и её руководителя, обвинив их в сокрытии существенных рисков для инвесторов.