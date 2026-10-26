Лантратова выступила против принудительной эвакуации семей из Алёшек

Вывоз семей с детьми из Алёшек Херсонской области не должен происходить против их воли. Решение об эвакуации необходимо оставить за самими жителями, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.

«Я как уполномоченный по правам человека, слово «насильно» не приемлю. Мы говорим о людях, которые сами в состоянии принять осознанные решения», — написала омбудсмен.

Так она отреагировала на высказывания украинского коллеги Дмитрия Лубинца. Тот ранее пояснял, что законодательство Украины предусматривает обязательную эвакуацию детей из опасных районов. При этом взрослые, по его словам, вправе самостоятельно решать, покидать ли им населённый пункт. Лантратова, в свою очередь, подчеркнула, что считает применение украинских законов в Алёшках неприемлемым.

Российский омбудсмен также раскрыла задачи предстоящей гуманитарной миссии. Сначала её участники должны выяснить, какая помощь необходима оставшимся жителям. Затем планируется сформировать конвой с продуктами, медикаментами, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости. Отдельной задачей станет организация выезда тех, кто сам решит покинуть город.

По словам Лантратовой, желающих эвакуироваться сейчас немного. Она утверждает, что большинство жителей, намеревавшихся уехать, уже сделали это добровольно. Омбудсмен находится на связи с руководством региона и района и заверила, что оставшимся желающим также предоставят возможность выезда.

Главным препятствием для безопасной гуманитарной операции Лантратова назвала продолжающиеся обстрелы и минирование дорог, в которых обвинила украинские войска. Ранее Life.ru передавал её призыв к Киеву прекратить атаки, чтобы жители могли спокойно принять решение о своём будущем. Кроме того, омбудсмен утверждает, что в результате ударов беспилотников по машинам скорой помощи российские медики несут потери.

Ранее Life.ru сообщал о согласовании единого времени прекращения огня в районе Алёшек. Россия и Украина договорились начать гуманитарную паузу 27 октября в 04:00 по московскому времени. В подготовке операции участвуют американские посредники. По словам старшего советника Мелании Трамп Марка Бекмана, США разработали подробный план перемирия, в котором мероприятия расписаны практически поминутно. Содержание всех договорённостей публично не раскрывалось.