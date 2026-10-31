Лавров заявил об отсутствии прогресса по дипсобственности России в США
Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ
Прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США до сих пор нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой двадцатки».
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, участники встречи затронули тему дипломатической недвижимости. При этом контакты экспертов продолжаются, но никаких результатов они пока не принесли.
«Была упомянута дипломатическая недвижимость, по которой никакого прогресса нет, хотя контакты экспертов продолжаются. Но это как из пустого в порожнее переливается», — сказал министр.
Как писал Life.ru, в сентябре 2017 года США потребовали передать американской стороне Генконсульство России в Сан-Франциско и торговые представительства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В апреле 2018 года представители США получили доступ к резиденции российского генконсула в Сиэтле. Мария Захарова назвала эти действия рейдерским захватом. Вскоре сотрудники закрытого генконсульства покинули город, российские дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк постигла та же участь. Тогдашний посол РФ назвал действия Вашингтона антироссийскими и крайне недружественными.