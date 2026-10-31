Лавров заявил об отсутствии прогресса по дипсобственности России в США

Прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США до сих пор нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «Большой двадцатки».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, участники встречи затронули тему дипломатической недвижимости. При этом контакты экспертов продолжаются, но никаких результатов они пока не принесли.