Предсказать обрушение ледника Мижирги в Кабардино-Балкарии, унёсшее жизни 17 альпинистов, было практически невозможно даже при постоянных наблюдениях за горным массивом. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист Высокогорного геофизического института, кандидат географических наук Михаил Докукин.

По словам учёного, главная сложность заключается в непредсказуемом поведении висячих ледников. Только в районе горы Дыхтау насчитывается около 30 подобных образований, причём каждое имеет собственные особенности рельефа и основания. Поэтому даже соседние ледники могут вести себя совершенно по-разному.

«Увидеть какой-то признак того, что эта масса льда оторвется, возможно только в редчайших случаях», — объяснил Докукин.

Специалист подчеркнул, что наличие трещин ещё не свидетельствует о неизбежном обрушении. Для точного прогнозирования необходимы постоянные наблюдения и фактические данные об активности ледников, которых в районе Безенги недостаточно. При этом организовать непрерывный контроль за всеми потенциально опасными участками практически невозможно из-за огромного объёма работ и нехватки специалистов.

«Даже если увидишь трещину, необязательно означает, что этот ледник упадет. Вот в этом вся сложность», — добавил учёный.

Трагедия произошла 6 сентября 2026 года в Безенгийском ущелье. Со склона Мижирги обрушилась огромная снежно-ледовая масса, накрывшая группу из 33 альпинистов. В результате погибли 17 человек, десятерым удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, ещё шестерых госпитализировали с травмами.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении поисково-спасательной операции на Мижирги. Последнего погибшего обнаружили 13 сентября после более чем шести суток поисков. Работу спасателей осложняли непогода, труднодоступный рельеф и повторные сходы снежно-ледовых масс, из-за которых специалистов приходилось экстренно эвакуировать с опасных участков.

Кроме того, 6 ноября Life.ru публиковал объяснение МЧС о возможных причинах обрушения ледника. Первый заместитель начальника регионального главка ведомства Эльдар Хашхожев связал катастрофу с климатическими изменениями. По его словам, повышение границы снежного покрова приводит к оголению ледниковых участков и ослаблению естественной опоры, которая десятилетиями удерживала огромные массы льда.