Липецкий избирком сообщил о пропаже 50 бюллетеней в Становлянском округе

Полсотни избирательных бюллетеней исчезли за ночь из помещения УИК № 16-13 в Становлянском округе Липецкой области. Об их местонахождении и возможных причастных пока ничего не известно, сообщили в региональном избиркоме.

Пропажу обнаружили в ночь на 19 сентября. После этого председатель участковой комиссии обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В избиркоме пообещали сообщить результаты проверки позднее.

Инцидент произошёл во второй день трёхдневного голосования. В Липецкой области одновременно с выборами депутатов Госдумы проходят выборы регионального парламента и муниципальные кампании.