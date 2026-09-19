Липецкий избирком сообщил о пропаже 50 бюллетеней в Становлянском округе
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Полсотни избирательных бюллетеней исчезли за ночь из помещения УИК № 16-13 в Становлянском округе Липецкой области. Об их местонахождении и возможных причастных пока ничего не известно, сообщили в региональном избиркоме.
Пропажу обнаружили в ночь на 19 сентября. После этого председатель участковой комиссии обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В избиркоме пообещали сообщить результаты проверки позднее.
Инцидент произошёл во второй день трёхдневного голосования. В Липецкой области одновременно с выборами депутатов Госдумы проходят выборы регионального парламента и муниципальные кампании.
За время нынешней избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 22 уголовных дела. Также Life.ru писал, что на участке в Якутске ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями, после чего председателя УИК и его заместителя отстранили, а находившиеся внутри бюллетени решили признать недействительными. В Орловской области аннулировали 250 бюллетеней из-за нарушения пломб на переносном ящике. Глава ЦИК Элла Памфилова подчёркивала, что комиссии должны максимально строго соблюдать процедуры на всех этапах голосования.
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