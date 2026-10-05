«Любимый клиент»: Украинский историк высмеяла деталь в объятиях Зеленского и Мерца

Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на фотографию Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Киев 4 октября. Своим комментарием она поделилась в соцсети X.

На снимке Зеленский обнимает немецкого политика, приподнявшись на цыпочки. Этот момент Гавришко сравнила со встречей особенно щедрого клиента.

«Когда появляется твой любимый клиент — тот, который осыпает тебя дорогими подарками и просто не может ни в чём отказать», — написала историк.