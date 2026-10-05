Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 13:12

«Любимый клиент»: Украинский историк высмеяла деталь в объятиях Зеленского и Мерца

Историк Гавришко: Зеленский на цыпочках тянулся к Мерцу во время приёма в Киеве

Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на фотографию Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Киев 4 октября. Своим комментарием она поделилась в соцсети X.

На снимке Зеленский обнимает немецкого политика, приподнявшись на цыпочки. Этот момент Гавришко сравнила со встречей особенно щедрого клиента.

«Когда появляется твой любимый клиент — тот, который осыпает тебя дорогими подарками и просто не может ни в чём отказать», — написала историк.

«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева
«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева

Напомним, что немецкий канцлер неожиданно приехал в Киев утром 4 октября. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским и объявил о выделении Украине €1 млрд на оружие и ещё €350 млн сверху. В Германии растёт количество несогласных с такой щедрой политикой Фридриха Мерца по отношению к Киеву, однако ничего менять из-за этого он не собирается.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar