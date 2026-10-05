«Любимый клиент»: Украинский историк высмеяла деталь в объятиях Зеленского и Мерца
Историк Гавришко: Зеленский на цыпочках тянулся к Мерцу во время приёма в Киеве
Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz
Украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на фотографию Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Киев 4 октября. Своим комментарием она поделилась в соцсети X.
На снимке Зеленский обнимает немецкого политика, приподнявшись на цыпочки. Этот момент Гавришко сравнила со встречей особенно щедрого клиента.
«Когда появляется твой любимый клиент — тот, который осыпает тебя дорогими подарками и просто не может ни в чём отказать», — написала историк.
Напомним, что немецкий канцлер неожиданно приехал в Киев утром 4 октября. Там он провёл переговоры с Владимиром Зеленским и объявил о выделении Украине €1 млрд на оружие и ещё €350 млн сверху. В Германии растёт количество несогласных с такой щедрой политикой Фридриха Мерца по отношению к Киеву, однако ничего менять из-за этого он не собирается.
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