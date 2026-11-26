Магнитные бури 26–28 ноября: Солнце наносит двойной удар. Когда на Земле начнутся бури силой G1? Оглавление Что происходит на Солнце и почему учёные снова ждут магнитную бурю Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 26, 27 и 28 ноября Закончится ли всё одной ночной атакой? Корональная дыра на Солнце разворачивается к Земле, а учёные предупреждают о геомагнитной атаке. Повторится ли ночной шторм, который уже накрывал планету на прошлой неделе, и сколько продлится удар? Life.ru изучил прогноз магнитных бурь на 26, 27 и 28 ноября. Магнитные бури 26, 27, 28 ноября: два геошторма силы G1 и прогноз ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неделю назад небольшая корональная дыра всё-таки вызвала ночную магнитную бурю G1, хотя учёные сомневались в её возможностях. А теперь к Земле подходит поток от другой дыры. Астрономы заранее предупреждали, что её влияние придётся на конец рабочей недели. И, кажется, так и будет.

Хотя москвичам сейчас и без космической погоды хватает испытаний. После сильного снегопада под ногами снежная каша и скользкие участки, ночью подмораживает, а днём продолжает сыпать снег. Следом за циклоном в столицу приходит похолодание, ещё и атмосферное давление растёт. Тем, кто и так мучается головной болью из-за перепадов погоды и внимательно следит за погодой, сообщения о приближающихся магнитных бурях добавляют тревоги. Так чего ждать от Солнца в ближайшие трое суток?

Что происходит на Солнце и почему учёные снова ждут магнитную бурю

На Земле ждут магнитную бурю, хотя вспышек на Солнце за последнеи 24 часа не было. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

О корональной дыре среднего размера Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила ещё в начале этой недели, 23 ноября. Тогда она ещё не влияла на Землю, однако вращение Солнца должно было изменить положение источника солнечного ветра. Учёные тогда ожидали «двухдневное возмущение магнитосферы 27 и 28 ноября (в пятницу и субботу) из-за воздействия на планету корональной дыры среднего размера». Теперь расчёты, кажется, сбываются. Что нас ждёт?

Как вообще на Земле начинаются магнитные бури? Корональные дыры на снимках Солнца в определённых диапазонах излучения выглядят тёмными. Из этих областей в космос уходит быстрый солнечный ветер. Когда такой поток встречается с магнитосферой Земли, то и начинаются геомагнитные возмущения. То есть для магнитной бури не всегда даже нужна новая мощная вспышка на Солнце.

На утро 26 ноября ИКИ РАН как раз сообщал об их отсутствии за последние 24 часа. Тем временем американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA в свежей сводке уже допускает магнитную бурю G1 из-за быстрого потока частиц энергии из корональной дыры. То есть затишье во вспышках не отменило угрозу появления магнитной бури на Земле.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 26, 27 и 28 ноября

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 26, 27, 28 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 26 ноября? Днём в четверг графики ИКИ РАН показывают сравнительно невысокие значения. С 12:00 до 15:00 мск ожидается Kp 2, затем показатель начнёт расти: до Kp 2,3 с 15:00 до 18:00, до Kp 2,7 в следующие три часа и до Kp 3,7 с 21:00 до полуночи. Порог магнитной бури Kp 5 в эти интервалы ещё не достигается. При этом суточная вероятность магнитной бури на 26 ноября составляет 51%, возмущённой магнитосферы 30%, спокойной обстановки 19%.

Будет ли магнитная буря завтра, 27 ноября? В пятницу прогнозируются два пика до Kp 5, то есть уровня слабой магнитной бури G1. Первый приходится на 00:00–03:00 мск, второй на 06:00–09:00 мск. Между ними, с 03:00 до 06:00, индекс снижается до Kp 4,3, но магнитосфера остаётся возмущённой. После 09:00 ожидается спад: сначала до Kp 3,7, с полудня до Kp 3, а с 15:00 до конца суток до Kp 2,7. Вероятность магнитной бури в пятницу составляет 60%, возмущений 25%, спокойного состояния 15%.

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 26–28 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидаются ли магнитные бури в Москве 28 ноября? В субботу самый высокий Kp, 3,7, ожидается с полуночи до 06:00 мск. Затем он снизится до Kp 3,3, а с 09:00 до 15:00 составит Kp 3. Минимум дня, Kp 2,3, приходится на 15:00–18:00. Вечером показатель снова подрастёт: сначала до Kp 3, затем до Kp 3,3. Вероятность магнитной бури составляет 26%, возмущённого состояния 35%, спокойной геомагнитной обстановки 39%.

Закончится ли всё одной ночной атакой?

По свежему прогнозу магнитных бурь, наиболее напряжённый период придётся на ночь и утро 27 ноября. Два трёхчасовых интервала с Kp 5 дают суммарно шесть часов на уровне магнитной бури силы G1. Между ними предусмотрено снижение, поэтому говорить о девяти часах непрерывной магнитной бури пока рано. К субботе графики ИКИ РАН показывают ослабление, однако время и сила пиков могут измениться с приходом солнечного ветра.

Life.ru напоминает метеозависимым: при головной боли не пропускайте еду, пейте воду и делайте перерывы в работе за экраном. Если приступы повторяются или боль усиливается, обратитесь к врачу. Внезапная необычайно сильная головная боль, нарушение речи или слабость в конечностях требуют экстренной помощи независимо от космической погоды. А разобраться в обозначениях на графиках поможет календарь магнитных бурь на ноябрь от Life.ru.

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Авторы Карина Морозова