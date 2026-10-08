МЧС: Склад загорелся в Казани на площади 1,5 тыс. квадратных метров

Пожар произошёл в складском помещении в Казани. Площадь возгорания достигла около 1,5 тыс. кв. м, сообщили в Главном управлении МЧС по Татарстану.

Крупный пожар охватил складское помещение в Казани. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

По данным ведомства, огонь охватил кровлю и внутренние помещения одноэтажного складского здания из сэндвич-панелей размером 100 на 120 метров. К нему примыкает двухэтажная административно-бытовая часть с мансардной крышей.

МЧС повысило ранг пожара до третьего номера. К тушению привлекли 71 человека и 21 единицу техники. От МЧС России на месте работают 50 сотрудников и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты продолжают ликвидировать возгорание.

В 07:11 пожар локализовали. Спасатели не допустили распространения огня на соседние объекты.