МЧС: Склад загорелся в Казани на площади 1,5 тыс. квадратных метров
Обложка © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Пожар произошёл в складском помещении в Казани. Площадь возгорания достигла около 1,5 тыс. кв. м, сообщили в Главном управлении МЧС по Татарстану.
Крупный пожар охватил складское помещение в Казани. Видео © МАКС / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
По данным ведомства, огонь охватил кровлю и внутренние помещения одноэтажного складского здания из сэндвич-панелей размером 100 на 120 метров. К нему примыкает двухэтажная административно-бытовая часть с мансардной крышей.
МЧС повысило ранг пожара до третьего номера. К тушению привлекли 71 человека и 21 единицу техники. От МЧС России на месте работают 50 сотрудников и 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты продолжают ликвидировать возгорание.
В 07:11 пожар локализовали. Спасатели не допустили распространения огня на соседние объекты.
Ранее стало известно, что губернатор Хабаровского края наградит Игоря Вольштейна, который спас двух девочек во время пожара в Комсомольске-на-Амуре. Пожар произошёл ранним утром в квартире на четвёртом этаже дома на улице Гамарника. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и четверых детей. Ещё двух девочек сосед успел вытащить из горящей квартиры. Обе спасённые девочки находятся в больнице, с ними работают врачи. Состояние одной из них — средней тяжести, вторая девочка — вне опасности.
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