Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил западные страны в игнорировании нарушений прав людей в Незалежной. В статье на сайте движения он прокомментировал сообщения о незаконном удержании людей в частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, которых избивали и пытали.

Он подчеркнул, что Запад прекрасно осведомлён о существовании тайных тюрем на Украине, но делает вид, что ничего не происходит. Если раньше в застенки можно было попасть, только когда нацистам понадобилось отобрать чужое имущество или «наказать» за другие политические взгляды, то теперь любой украинец может стать жертвой системы, отметил Медведчук. Он напомнил, что киевскому режиму нужны «бесправные рабы».