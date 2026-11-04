Медведчук заявил о работорговле на Украине после скандала с пыточной
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Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил западные страны в игнорировании нарушений прав людей в Незалежной. В статье на сайте движения он прокомментировал сообщения о незаконном удержании людей в частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, которых избивали и пытали.
«Сегодня на Украине процветает работорговля, а западные, с позволения сказать, демократии закрывают на это глаза», — написал Медведчук.
Он подчеркнул, что Запад прекрасно осведомлён о существовании тайных тюрем на Украине, но делает вид, что ничего не происходит. Если раньше в застенки можно было попасть, только когда нацистам понадобилось отобрать чужое имущество или «наказать» за другие политические взгляды, то теперь любой украинец может стать жертвой системы, отметил Медведчук. Он напомнил, что киевскому режиму нужны «бесправные рабы».
На Украине набирает обороты скандал из-за тайной тюрьмы под Киевом, где удерживали около 40 человек, в том числе среди избитых был 14-летний мальчик. Узнать о пыточной общественность смогла благодаря медику Валентине Молодой, которая придала историю огласке после того, как ей удалось лично побывать в «месте смерти». Сейчас женщину задержали, её назвали «угрозой стране». Украинцы устроили протесты под стенами пыточной, требуя призвать виновных к ответственности. Но глава офиса президента Кирилл Буданов* открыл охоту на самих протестующих, а не на палачей.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.