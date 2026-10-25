Медведев перечислил десять «плевков в лицо» Трампу со стороны Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев составил список из десяти поступков Владимира Зеленского, которые назвал «плевками в лицо» президенту США Дональду Трампу. По мнению политика, Киев продолжает требовать американской помощи, одновременно игнорируя интересы Вашингтона. Перечень он опубликовал в своём канале в MAX.

В число претензий вошли отказ Зеленского следовать мирным инициативам США, попытки настроить европейских лидеров против Трампа и поддержка его политических противников. Медведев также утверждает, что Киев отказался предоставить американскому президенту компрометирующие материалы на его оппонентов.

Отдельным пунктом зампред Совбеза назвал нежелание Зеленского прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее Life.ru писал, что украинский лидер отказался выполнить соответствующую просьбу Трампа. При этом Зеленский допускал прекращение атак при условии взаимного отказа от ударов по энергетическим объектам.

Кроме того, Медведев обвинил украинское руководство в нецелевом использовании американских средств, связях с мексиканскими наркокартелями и действиях, которые, по его оценке, поставили мир на грань ядерного конфликта.

Ещё одной претензией стал, по мнению политика, шантаж Вашингтона возможным поражением Украины и его последствиями для западных стран. Медведев считает, что таким образом Зеленский пытается добиться дальнейшей поддержки США.

«Короче говоря, киевская мразь регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него важных американцев и прочих европейцев», — подытожил зампред Совбеза.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции Медведева на призыв Трампа сменить Зеленского. Тогда российский политик предположил, что критика со стороны Белого дома не заставит Киев изменить свою позицию.

Тем временем Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дипломатическое урегулирование. Как сообщал Life.ru, Владимир Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры России, США и Украины в ноябре. Об этом стало известно после встречи российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом 21 октября.