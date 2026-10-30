Мендель заявила о злости Зеленского из-за эвакуации в Алёшках без его участия
Обложка © Офис Владимира Зеленского
Владимир Зеленский оказался за пределами переговорного процесса по организации гуманитарной эвакуации жителей Алёшек в Херсонской области. По мнению его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель, именно это стало причиной недовольства украинского лидера. Свою оценку ситуации она высказала в Telegram-канале.
Мендель обратила внимание на то, что Зеленский не поблагодарил первую леди США Меланию Трамп и Папу римского за содействие перемирию в Алёшках. Экс-пресс-секретарь связала это с тем, что украинского президента, как она утверждает, исключили из переговоров после нескольких месяцев безрезультатных попыток согласовать прекращение огня.
«Почему Зеленский до сих пор не поблагодарил [первую леди США] Меланию Трамп или Папу римского за перемирие в Алёшках? Потому что его устранили с переговоров после того, как за месяцы манипуляций, требований и уклонений он так и не смог принять или предложить ни одного рабочего плана перемирия», — написала Мендель.
По её оценке, проведение гуманитарной операции без участия Зеленского вызывает у него раздражение. При этом бывшая представительница украинского президента допускает, что впоследствии он попытается использовать результаты эвакуации в собственных политических интересах.
Если операция завершится успешно, считает Мендель, Зеленский постарается представить происходящее как собственное достижение. В случае неудачи он, по её предположению, вновь возложит ответственность на президента США Дональда Трампа.
«Но пока Алёшки доказывают, что локальное перемирие возможно. Следовательно, есть шанс на большее прекращение огня», — подчеркнула экс-пресс-секретарь.
Как писал Life.ru, режим тишины на Херсонском направлении российские военные установили с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. При содействии первой леди США Мелании Трамп стороны согласовали прекращение огня, чтобы доставить помощь и подготовить эвакуацию жителей по безопасному коридору. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что переговоры и подготовка миссии начались ещё в мае.
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