Мерц поддержал звонок Путину, но потребовал места за столом переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил дипломатические усилия Финляндии и Норвегии, лидеры которых провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава немецкого правительства выступил против заключения мирного соглашения по Украине без участия Киева и европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

Выступая 27 октября во время визита в Сингапур, Мерц назвал роль президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в налаживании контактов с Москвой конструктивной.

Однако канцлер подчеркнул, что переговорный процесс не должен ограничиваться Россией и США. По его мнению, Украина должна непосредственно участвовать в обсуждении условий мира, а европейским государствам необходимо предоставить возможность влиять на решения, затрагивающие безопасность континента.