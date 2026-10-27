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Опубликовано 27 октября, 16:46

Мерц поддержал звонок Путину, но потребовал места за столом переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил дипломатические усилия Финляндии и Норвегии, лидеры которых провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава немецкого правительства выступил против заключения мирного соглашения по Украине без участия Киева и европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

Выступая 27 октября во время визита в Сингапур, Мерц назвал роль президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в налаживании контактов с Москвой конструктивной.

Однако канцлер подчеркнул, что переговорный процесс не должен ограничиваться Россией и США. По его мнению, Украина должна непосредственно участвовать в обсуждении условий мира, а европейским государствам необходимо предоставить возможность влиять на решения, затрагивающие безопасность континента.

Позиция Мерца прозвучала на фоне разногласий между европейскими лидерами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее раскритиковала самостоятельную инициативу Финляндии и Норвегии. Она выразила обеспокоенность тем, что подобные контакты без согласования с партнёрами могут ослабить единую европейскую позицию.

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Ранее Life.ru сообщал, что Стубб назвал состоявшийся разговор с Путиным откровенным и содержательным. Финский президент подчеркнул необходимость прямого диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

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Наталья Демьянова
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