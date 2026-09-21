Мерцу передали политический «ауфидерзейн»: Вилдерс отреагировал на провал ХДС

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс коротко отреагировал на тяжёлый результат партии канцлера Германии Фридриха Мерца на региональных выборах.

«Прощай, Мерц», — написал политик в соцсети X.

Публикация появилась после голосования в Мекленбурге — Передней Померании, где Христианско-демократический союз впервые в своей истории не смог пройти в земельный парламент. По итогам подсчёта всех голосов партия Мерца получила 4,9% и не преодолела пятипроцентный барьер.

Первое место в регионе заняла «Альтернатива для Германии» с 38,2%, СДПГ получила 35,5%. Сам канцлер назвал результат ХДС «катастрофой», однако об уходе с поста не объявлял.