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Регион
Опубликовано 21 сентября, 08:21

Мерцу передали политический «ауфидерзейн»: Вилдерс отреагировал на провал ХДС

Герт Вилдерс попрощался с Мерцем после поражения ХДС в Германии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс коротко отреагировал на тяжёлый результат партии канцлера Германии Фридриха Мерца на региональных выборах.

«Прощай, Мерц», — написал политик в соцсети X.

Публикация появилась после голосования в Мекленбурге — Передней Померании, где Христианско-демократический союз впервые в своей истории не смог пройти в земельный парламент. По итогам подсчёта всех голосов партия Мерца получила 4,9% и не преодолела пятипроцентный барьер.

Первое место в регионе заняла «Альтернатива для Германии» с 38,2%, СДПГ получила 35,5%. Сам канцлер назвал результат ХДС «катастрофой», однако об уходе с поста не объявлял.

Мерц назвал катастрофой провал ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании
Мерц назвал катастрофой провал ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

Ранее давление на Мерца уже усилилось после поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. Тогда в его собственной партии прозвучали призывы к отставке канцлера, однако сам политик заявил, что уходить не намерен. После голосования в Мекленбурге — Передней Померании ХДС впервые за всю историю не прошёл в земельный парламент.

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Дарья Денисова
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