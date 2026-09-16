Месть за смертельное «лечение»: Вскрылся мотив убийцы директора клиники в Киеве
Следствие назвало возможный мотив убийства директора клиники в Киеве
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Мотивом нападения на директора киевского Института генетики репродукции Игоря Ильина могла стать смерть жены подозреваемого после лечения в этой клинике. Об этом сообщила адвокат Алла Цымановская.
«По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике... [Она] скончалась после лечения в этом медицинском центре. Именно «после лечения», а не «в результате лечения», и это важное юридическое различие», — подчеркнула Цымановская.
По её словам, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и точный мотив преступления. Таким образом, причинно-следственная связь между лечением женщины в клинике и её смертью на данный момент не установлена.
Напомним, на Ильина напали 3 сентября возле медцентра в Святошинском районе Киева. По данным украинской полиции, нападавший произвёл не менее 23 выстрелов. Подозреваемого задержали 8 сентября, а получивший тяжёлые ранения врач позднее умер в больнице. Украинские правоохранители сообщали, что подозреваемый — военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Версию личной мести из-за смерти его супруги следствие рассматривает как одну из основных.
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