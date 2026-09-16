Месть за смертельное «лечение»: Вскрылся мотив убийцы директора клиники в Киеве

Мотивом нападения на директора киевского Института генетики репродукции Игоря Ильина могла стать смерть жены подозреваемого после лечения в этой клинике. Об этом сообщила адвокат Алла Цымановская.

«По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике... [Она] скончалась после лечения в этом медицинском центре. Именно «после лечения», а не «в результате лечения», и это важное юридическое различие», — подчеркнула Цымановская.

По её словам, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и точный мотив преступления. Таким образом, причинно-следственная связь между лечением женщины в клинике и её смертью на данный момент не установлена.