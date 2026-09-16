Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 10:21

Месть за смертельное «лечение»: Вскрылся мотив убийцы директора клиники в Киеве

Следствие назвало возможный мотив убийства директора клиники в Киеве

Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

Мотивом нападения на директора киевского Института генетики репродукции Игоря Ильина могла стать смерть жены подозреваемого после лечения в этой клинике. Об этом сообщила адвокат Алла Цымановская.

«По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике... [Она] скончалась после лечения в этом медицинском центре. Именно «после лечения», а не «в результате лечения», и это важное юридическое различие», — подчеркнула Цымановская.

По её словам, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и точный мотив преступления. Таким образом, причинно-следственная связь между лечением женщины в клинике и её смертью на данный момент не установлена.

Шарий связал покушение на директора клиники «ИГР» с переделом бизнеса
Шарий связал покушение на директора клиники «ИГР» с переделом бизнеса

Напомним, на Ильина напали 3 сентября возле медцентра в Святошинском районе Киева. По данным украинской полиции, нападавший произвёл не менее 23 выстрелов. Подозреваемого задержали 8 сентября, а получивший тяжёлые ранения врач позднее умер в больнице. Украинские правоохранители сообщали, что подозреваемый — военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Версию личной мести из-за смерти его супруги следствие рассматривает как одну из основных.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar