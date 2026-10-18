«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал пятую победу подряд без Разина

Магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Воробьёва. В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт на 14-й минуте благодаря шайбе Никиты Короткова. Однако во втором периоде Максим Денежкин и Максим Тарасов вывели «Автомобилист» вперёд. Решающий отрезок остался за магнитогорцами: в третьем периоде они забросили три безответные шайбы. Нэйтан Тодд сравнял счёт на 45-й минуте, Андрей Козлов на 52-й забил победный гол, а Никита Михайлис на 59-й установил окончательный результат.

«Металлург» набрал 29 очков в 18 матчах и сохранил лидерство в Восточной конференции. «Автомобилист» с 14 очками после 16 встреч занимает девятое место. Следующим соперником екатеринбуржцев станет СКА — выездная встреча пройдёт 20 октября. «Металлург» 21 октября примет уфимский «Салават Юлаев».

Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Разин возглавил СКА, сменив Игоря Ларионова. О назначении объявили 18 октября, в день расторжения его контракта с «Металлургом». От работы с магнитогорской командой специалист был отстранён ещё 6 октября.