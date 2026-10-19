МИД РФ: Россия не поддерживает немедленный запрет автономного оружия

Россия не видит необходимости срочно запрещать автономные боевые системы, способные самостоятельно выбирать и поражать цели. При этом США, по оценке Москвы, занимают ещё более жёсткую позицию и отвергают любые ограничения на применение такого оружия. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

По словам дипломата, действующие нормы международного права уже распространяются на военные технологии с использованием искусственного интеллекта. Поэтому российская сторона считает преждевременным вводить дополнительные запреты, не разобравшись в существующих механизмах регулирования.

«Мы не поддерживаем усилия радикально настроенных государств, которые ратуют за немедленный запрет смертоносных автономных систем вооружений», — подчеркнул Постников.

Отдельно представитель МИД остановился на позиции Вашингтона. По его словам, американские власти за последнее время существенно изменили подход к военному применению ИИ и теперь выступают против обсуждения соответствующих ограничений в ООН.

При этом США, как отметил дипломат, сохраняют интерес к работе международной группы правительственных экспертов по автономным системам вооружений. Этот формат остаётся одной из немногих площадок, на которых Вашингтон готов продолжать профильные дискуссии.

Главной проблемой Постников назвал отсутствие единых подходов к новым технологиям. Государства до сих пор не согласовали даже общее определение искусственного интеллекта, без которого, по мнению представителя МИД, сложно устанавливать дополнительные правила его военного использования.

Российская сторона предлагает сначала проанализировать существующее международное законодательство, определить особенности автономных систем и согласовать терминологию. Только после этого, считает дипломат, можно предметно обсуждать необходимость новых ограничений.

В сентябре группа правительственных экспертов уже согласовала базовые понятия, касающиеся автономного оружия, однако принятый документ не имеет обязательной юридической силы. Следующий этап переговоров запланирован на ноябрь 2026 года. Одним из главных вопросов станет необходимость международного соглашения, определяющего допустимую степень человеческого контроля над такими системами.